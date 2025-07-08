¡Ö»à¤Ê¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¡×¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤¿30Ç¯¡ÄËÜµÜÂÙÉ÷¤¬ÌÀ¤«¤¹Ìò¼ÔÆ»¤È V¥·¥Í³¦¤Î¿¼¤¤å«
¡Ú¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÌò¼Ôº²¡×VOL.1¡Û
¢¥¿å¥É¥é25¡ÖÆüËÜÅý°ì ÅìµþÊÔ¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤è¤ê
¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÆüËÜÅý°ì¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëËµ¤é¡¢Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÀ©ºîÁ´ÂÎ¤òÅý³ç¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦ËÜµÜÂÙÉ÷¡£ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥ÞÂè£³ÃÆ¤È¤Ê¤ë¿å¥É¥é25¡ÖÆüËÜÅý°ì ÅìµþÊÔ¡×(Ëè½µ¿åÍË¿¼Ìë1»þ)¤Ç¤â¡¢¼ç±é¤È´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥¯¡¼¥ë¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¸½¾ì¤Ë¡×¤È¡¢¼ã¼ê¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤ÇÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯µ¤¸¯¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¡£Ìò¼Ô¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ÆóÂ¤ÎÁððÞ¤òÍú¤¯ÆñÌò¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¡ÖºîÉÊ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢½ÅÀÕ¤òÁ´¤¦¤¹¤ëËÜµÜ¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¼êÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸¬Â½¤·¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤ÀÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡¢ËÜµÜÂÙÉ÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡ÈÌò¼Ôº²¡É¤ËÇ÷¤ë¡£
¼ç±é¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·óÇ¤¤Î¶ìÇº¤È¤ä¤ê¤¬¤¤ ¡ÖÆüËÜÅý°ì¡×¤ÎÉñÂæÎ¢
¡ÖÆüËÜÅý°ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦É¹¼¼Ï¡»Ê¤ò±é¤¸¡¢Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ëËÜµÜ¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î±éµ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´ÂÎ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤Ï¼ã¼ê¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥Á¡¼¥Õ¤â¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¿´¤«¤é¡È¤³¤Î¸½¾ì¤ËÍè¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¾ìºî¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶È³¦¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¼ã¤¤»Ò¤ä½ÐÈÖ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤¬¸ª¿È¤Î¶¹¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡£
¡ØÆüËÜÅý°ì¡Ù¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¤¤¤ÁÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ½Ð±é¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ò½Å¤Í¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Î¹Í¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
±é¼Ô¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ä2¤Ä¤ÎÎ©¾ì¤Ç1¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Îº¤Æñ¤¬È¼¤¦¡£
¡Ö¤«¤Ê¤êÊ£»¨¤Ç¤¹¤Í¡£Ìò¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡¢»£¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î»ëÅÀ¤À¤È¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»Æâ¤ÇÁÏ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÌò¼Ô¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î³ä¹ç¤Ï¸øÊ¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¾¯¡¢Ìò¼Ô´ó¤ê¡¢¸½¾ì´ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆüËÜÅý°ì¡×¤¬¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿º£¡¢¼ÂÌ³¤ÏÃ¯¤«¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î°¦¾ð¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ·óÇ¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤àÊýË¡¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÃÄ·ëÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÆüËÜÅý°ì¡Ù¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¢SNS¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¿´¤«¤é¡ÈºîÉÊ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡ÖÆüËÜÅý°ì¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2023¡Á2024Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤ë¥É¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¡¢¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Î¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡£
¡ÖËÍ¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿ô¿Í¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÀ©ºî¥µ¥¤¥É¡¢¸½¾ì¥µ¥¤¥É¤ÇÊ¬¤±¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎ©¾ì¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢Á´°÷¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÄÌ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤éºîÉÊ¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¸À¤¤Ê¬¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£°Õ¸«¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤Î·èÃÇ¤¬¶ì¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ò¶ì¤·¤Þ¤º¤Ë¥Ñ¥Ã¤È¤â¤Î¤ò¸À¤¨¤ë¿Í´Ö¤¬Í¥½¨¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤´é¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦(¾Ð)¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¼ÂÌ³Åª¤ÊÆñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¼¥í¤«¤éÏÃ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤É¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ÆºîÉÊ¤òºî¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤ÎËþÂ´¶¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é30Ç¯¡¢¡È1Ç¯¹¹¿·¡É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë
¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¡Æ94Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ä¹¿È¤Ç¿ÍÌÜ¤ò°ú¤¯¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢·ÝÇ½³¦¤¬Êü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤À¡£
¡Ö·»µ®¡Ê¸¶ÅÄÎ¶Æó¡Ë¤¬Àè¤Ë·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê»þ´ü¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤êË»¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¡È»É·ã¤¬¤Ê¤¤Æü¾ï¤À¤Ê¡É¤È´¶¤¸»Ï¤á¤¿»þ¡¢¤Þ¤¿À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢1Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ìò¼Ô¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤é1Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Á´Á³ÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Çµï¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¼¡¤ÎÇ¯¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢º£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼¤á¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ø¤â¤¦1Ç¯¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£²¿Ç¯¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢1Ç¯¤´¤È¤Ë¹¹¿·¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¼Â¤Ïº£¤â¡ØÍèÇ¯¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢ËèÇ¯¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
·ë²Ì¡¢¡È1Ç¯¹¹¿·¡É¤¬30Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËÜµÜ¤¬ÇÐÍ¥¶È¤òÂ³¤±¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÃ¯¤«¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢ÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤È»×¤¨¤ë¡¢¤½¤·¤Æ½¼¼Â´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¸½¾ì¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÃç´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢²¿¤È¤«Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ËÍ¡¢°ìÀ¸Ìò¼Ô¤ò¤ä¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìÀ¸¤ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¿¦¶È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¼¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£1Ç¯¹¹¿·¤Ê¤Î¤Ç(¾Ð)¡×
ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤®¡¢Î®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ë¤Î¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¡£
¡ÖÀè¤ò¹Í¤¨¤º¤ËÊª»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ØÆüËÜÅý°ì¡Ù¤Î·ëËö¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëè²ó¡¢Àè¤Î¤³¤È¤Ï²¿¤â·è¤á¤Ê¤¤¤ÇÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤À¤é¤·¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡È»à¤Ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«·è¤á¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â»à¤Ì¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡ÄÅ¬Åö¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤¤Á¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤äÊª»ö¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊËÜµÜ¤¬¡ÈÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡É¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤Þ¤À»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç100ÅÀ¤À¤È»×¤¨¤ë¼Çµï¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¡¢¤³¤ÎÌò¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤âËþÂ¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤«°ì²ó¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Â¿Ê¬¡ÈÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡É¤È»×¤¦Æü¤Ï¡¢°ìÀ¸Íè¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Ìò¼Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢»Å»ö¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤«¤éµ¢¤ë»þ¤â¡¢¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡È¤¢¤½¤³¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡É¤È¤«¡¢È¿¾Ê¤È¸å²ù¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¡×
¢¥¡ÖÆüËÜÅý°ì ÅìµþÊÔ¡×»³¸ý¾Í¹Ô¤È
²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿V¥·¥Í¥ÞÃç´Ö¤È¤Î·ëÂ«
90Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¡¢V¥·¥Í¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯ËÜµÜ¡£¤½¤ì¤â¼«¿È¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖV¥·¥Í¥Þ¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤ÏÌÌÇò¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤½¤Á¤é¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤ª¤½¤é¤¯¡Ê¡ÖÆüËÜÅý°ì¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë»³¸ý¡Ê¾Í¹Ô¡Ë¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹¥·¥Í¥Þ¤À¤«¤é¤É¤¦¤È¤«¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤¯¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âV¥·¥Í¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢ËÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¹âÆÀÅÀ¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤Ìò¤â¤¢¤ë¡£¸þ¤ÉÔ¸þ¤¤Ç¸À¤¦¤È¡¢V¥·¥Í¥Þ¤äÇ¤¶¢¤â¤Î¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¼ç¤ËÇ¤¶¢¤ÎÀ¤³¦¤ä¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤òÉÁ¤¡¢·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëV¥·¥Í¥Þ¡£1990Ç¯Âå¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢°ì¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¡£V¥·¥Í¥Þ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼¤âÂ¿¤¯¡¢ËÜµÜ¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£
³ÆºîÉÊ¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎÌ»ºÂÎÀ©¤ÇÀ©ºî¡£¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¡£
¡ÖÃ»´ü´Ö¤Ç»£¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Î·ÐÎò¤ò¸«¤Æ¤â¡È1Ç¯¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë»£¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
º£¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËËÜ¿ô¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Åö»þ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤âÍ½»»¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¥¿¥¤¥È¤ÊÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸³ø¤ÎÈÓ¤ò¿©¤¦Ãç¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤ò°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÃç´Ö°Õ¼±¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤ëÃæ¡¢2013Ç¯¤Ë¡ÖÆüËÜÅý°ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËÜµÜ¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Î¤è¤¦¤ËÇÛ¿®¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡¢V¥·¥Í¥Þ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¥ó¥¿¥ëÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆV¥·¥Í¥Þ¤ò¼Ú¤ê¤ë¿Í¤Ï¡¢ÉÔÎÉ¤¬¹¥¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉÔÎÉ¤Î¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éËÍ¤¿¤Á¤â¡¢³°¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤¯À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÇ¤¶¢¤ÎÀ¤³¦¤ÎºîÉÊ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÎÁØ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢½÷À¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÇÛ¿®¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Äë²¦¡¦¾®Âô¿Î»Ö¤ÎÀâ¶µ¤Ë¡Ä¡ª¡©
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ç³èÌö¤¹¤ëËÜµÜ¤À¤¬¡¢Ä¶Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢Îã¤¨¤Ð»³¸ý¤ÈÆ±¤¸¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éµ¢¤ë¡¢Ãç´Ö¤È¤¤¤ë»þ¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢²¿¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤«¡¢Â¾°¦¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£¼Çµï¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¡¢²¶¤¿¤Á¤ÎÃç´Ö¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¼Çµï¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤é¡¢²¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢¾®Âô¿Î»Ö¤µ¤ó¤Ï¼Çµï¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤È»³¸ý¤Ï¾®Âô¤µ¤ó¤Ë¤è¤¯Àâ¶µ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2¿Í¤È¤âÀâ¶µÃæ¡È¤¤¤«¤ËÌµ¤Ë¤Ê¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦µ»¤ò½¬ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤¬Àâ¶µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤³¤Ã¤½¤ê»³¸ý¤È¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¡ØÀâ¶µ¤Ê¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ(¾Ð)¡£¾®Âô¤µ¤ó¤À¤±¤ÏÌñ²ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡Ø¤µ¤Ã¤¤âÆ±¤¸¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È²¥¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ËÜµÜ¤Ï¡¢¾®Âô¿Î»ÖÎ¨¤¤¤ëÌîµå¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤é¤µ¤ì¤ë¡×¤È¾Ð¤¦¡£V¥·¥Í¥Þ³¦¤Îå«¤Ï¸Ç¤¤¡£
¸ì¤ê¸ý¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÌÌÇò¤¯¤Æ¡È¥ï¥ë¡É¤Ê°ìÌÌ¤â¡£ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÎ¸¤ë¥ê¡¼¥À¡¼µ¤¼Á¤Ç¿ÍË¾¤ò½¸¤á¤ë¡£
Â¿ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤ÄËÜµÜ¤Ï¡¢¸½ºß53ºÐ¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·è¤Þ¤Ã¤¿»Å»ö¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤è¤¯¡Ø¤É¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÆùÂÎÅª¤ËÇ¯Îð¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÀÎ¤Ï³Ú¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ê¥Õ³Ð¤¨¤âÇ¯¡¹°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤Ç¤â¡È¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þ¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤³¤¬ËÍ¤Î¤À¤é¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç(¾Ð)¡£¶á¡¹¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀè¤Î¤³¤È¤Ï·è¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÜµÜ¤Ë¤¢¤¨¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸Ë¾¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Û¤É¡ÈÀµÄ¾¤ÊÅú¤¨¡É¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸À¤¦¤È¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤ëºî¶È¤¬Ç¯¡¹ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¤Ìò¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼ÁÌä¤Î¼ñ»Ý¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í(¾Ð)¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤Ìò¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£ËÜ²»¤ò¸À¤¦¤È¡¢¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î¤Ê¤¤Ìò¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÚËÜµÜÂÙÉ÷ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1972Ç¯2·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1994Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥å¥×¡¼¥ë¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡ÖS-ºÇ¸å¤Î·Ù´±-¡×¡¢±Ç²è¡Ö¥¢¥¦¥È¥ì¥¤¥¸ ºÇ½ª¾Ï¡×¡¢±Ç²è¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡Á¤â¤·¤â100¿Í¤ÎÌ¾ÏÆÌò¤¬±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿¤é¡Á¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö·Ù»ëÄ£¥¼¥í·¸¡ÁÀ¸³è°ÂÁ´²Ý¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡Áseason5¡×¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö»ä¤Î»àÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡Öµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡×¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô½Ð±é¡£
¡ÖÆüËÜÅý°ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¡¢Áí¹ç³ÊÆ®¥Á¡¼¥à¡ÖËÜµÜ½Î¡×¤Î½ÎÄ¹¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿°ËÂô¾½»Ò¡Ë
¡Ú¡ÖÆüËÜÅý°ì ÅìµþÊÔ¡×Âè2ÏÃ¡Û
É¹¼¼¡ÊËÜµÜÂÙÉ÷¡Ë¤ÈÅÄÂ¼¡Ê»³¸ý¾Í¹Ô¡Ë¤é¶¢ÏÂ²ñ¤Ï¾¾ÅÄ¡Ê¿¼ß·Âç²Ï¡Ë¤òÓù¤ËÍ¶¤½Ð¤·¤¿¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤¿¤Á¤ÈÂçÍðÆ®¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢°É¡Ê¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡Ë¤é·Ù»¡¤¬¶öÁ³¤½¤Î¾ì¤ËÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»¶¤ê»¶¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢·×²è¤Ï¼ºÇÔ¤È¤Ê¤ë¡£¾¾ÅÄ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤±¤ÐÊ¹¤¯¤Û¤É¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Îæ«¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¼ã¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢Ê°¤ëÆó¿Í¡£¤Û¤«¤ËÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤¿É¹¼¼¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤ÎÏ¢Ãæ¤òÍ¶¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÈëºö¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£