品種で食べ比べ＆コースのとんかつ屋！ 大阪に豚肉文化を広めた立役者による、多様なとんかつを堪能したい

豚肉のスペシャリストが開いたとんかつ店

大阪メトロ心斎橋駅や長堀橋駅から徒歩5分。角地に印象的なグレーの2階建ての建物がある。ここは、今、関西に巻き起こっているとんかつブームの一役を担う「とんかつ康四郎」だ。1階は厨房&ラボ、2階がカウンターのみの店である。

店は心斎橋から少し離れた落ち着いたエリアにある。2023年にオープン

カウンター8席のみ。夜は要予約で18時半〜の一斉スタート、昼は3部制で予約がなくても空いていれば入店可能

門上さん

店は2階にあり、1階がラボのような光景なので、それを見ながら2階に上がる高揚感があります。油を使う厨房なのに、その美しさに驚かされます。

店主の川端友二さんは「焼きとんyaたゆたゆ」「大阪焼売珍」など現在11店舗の豚肉料理店を展開する豚肉のスペシャリスト。「高校生のとき、地元のとんかつ屋でアルバイトをしていました。いつかとんかつ屋をやりたい!と思っていて、今になりました」と川端さんは笑う。「揚げるという行為は、四方から同じ温度帯で火が入る、世界でも珍しい調理方法なんです。だからこそ、面白いですよ!」

店主の川端友二さん。牛肉文化が根付いた大阪に、焼きとんや豚もつなど豚肉料理を広めた人物。“裏なんば”の立役者でもある

豚肉は “品種”に注目している。「三元豚やバークシャー(黒豚)など6品種を揃えています」とのこと。品種で50%味わいが決まると考え、銘柄よりも品種ありきで豚肉の特徴をとらえ、もっと豚肉を知ってもらうために“食べ比べ”で提供しようと考えたという。ちなみに、銘柄豚は、ある品種の豚に餌や環境で特色を持たせたもので、現在400種以上ほどあるとのこと。

理想のとんかつを問えば「肉は味が濃く。衣はガリッではなく、サクッ、フワッと、ソフトに立っているくらい」と話す。その理想を実現するため、細部にまで研究を重ねて注力している。まずは揚げ方。基本は、低温で揚げる→中温で揚げる→ヒートランプを当てながら寝かす、の3段階の火入れ。揚げ油はラード100%を選択している。パン粉は品種や部位によって5種類!を使い分けている。「パン粉は糖分が多いほうが色濃く揚がります。例えば、バークシャー(黒豚)は程よく水分が抜けていてしまりがいい。赤身の味が濃いので、糖度の高いパン粉を使って色濃く揚げても、香りが負けずに、双方が引き立ちます」

気泡が多く、弾力があるパン粉をおさえてつける。「気泡が多いと、衣の剣立ちがよく、油切れもよいです」

2つの温度帯の鍋が用意されており、そこで揚げる。低温→中温の火入れ

冷めないようにヒートランプを当てる。3段階目の火入れ。下にパン粉を敷くのは、油切りのため。調理時間の倍の時間寝かす

糖度によってパン粉の揚げ色をわかりやすく提示。濃い順に「たぬき色」→「きつね色」→「うさぎ色」

門上さん

川端さんは関西に豚料理を根付かせた人物。その川端さんが自ら厨房に立ち、念願のとんかつ屋を始めたと聞き、興味を強く抱きました。

おすすめの料理はこちら!

今回は、6品種を食べ比べできるディナーコース(8,800円)からご紹介。とんかつをコースで提供する理由は「どの1切れも最高の温度帯で食べてほしいから。1枚で提供すると、5切れ目はベストでなくなってしまいますよね」とのこと。

まずはコース序盤に供される、ヒレカツサンド。ヒレカツは主に三元豚を使用。今回の銘柄はオリーブ豚。衣はあえてガリッと揚げて、焼かずに使用するやわらかいパンとの食感の対比を狙った。ソースは野菜やケチャップ、ウスターソース、練乳を煮詰めて作成。キャベツとマヨネーズも挟み込む。お土産にテイクアウト(1,800円)も可能。

「たぬき色」に揚がったヒレカツの上にマヨネーズで和えたキャベツをトッピング

ヒレカツサンド

門上さん

豚肉のさっぱり感を楽しめます。

ロースかつをリブロースとロースの部位で食べ比べ。今回は、珍しい原種のあわ雪ポーク(銘柄豚)を使用。色が濃いのがリブロース。

ロースかつ

門上さん

あわ雪ポークの脂身の優しい甘さが魅力。まずは塩でその味わいを知りたいですね。

ヒレかつ2種を食べ比べ。「うさぎ色」は、やわらかくあっさりした三元豚(銘柄は茶美豚)。「きつね色」は、濃い味わいのデュロック。

ヒレかつ2種

門上さん

銘柄によって香りも味わいも異なることを実感!

コース終盤で味わえる、ミニミンチかつ丼。中ヨークシャーとバークシャーを使い、脂身も入れて、粗びき&絹びきのミンチにし、カツに。紅麹の粉末を練り込んだパン粉をまぶして揚げた。ご飯に、たくあん、ネギ、炒りごま、ミンチかつをのせる。タレは特製で天つゆをイメージした。ミンチカツをつぶしながらいただく。

ミニミンチかつ丼

門上さん

かつ丼の概念が変わりますよ。

もっと豚肉の価値をあげたい!

「いろんな国の人にとんかつを食べてほしいですね。品種を土台にしたのは、外国の人にも共通だからなんです。以前、スペインでとんかつを揚げたこともあって、そのとき驚くほど喜んでいただきました! とんかつはわかりやすく、幸福度の高い食べ物。だからこそ、日本の文化として海外にも通用すると思います」と川端さんは話す。さらに「もっともっと、豚肉の価値が上がればうれしいですね。そうなれば生産者さんにも躊躇なく、高品質の豚を育てていただけます。そのために、今後も豚肉の価値と可能性を広げる店を展開していきたいですね!」と。次の展開も見逃せないが、まずは、このとんかつコースを、ぜひ。

「しゃぶしゃぶも面白いし、豚肉をフィーチャーしたお好み焼きもやってみたい」 と豚肉愛が尽きない川端さん

門上さん

まずこれだけ多彩な豚の種類があるのかということに驚き、とんかつの可能性を感じる味わい。品種、部位、温度帯で味わいの変化があります。

教えてくれた人

<店舗情報>◆とんかつ 康四郎住所 : 大阪府大阪市中央区南船場2-10-24 2FTEL : 06-4307-6546

門上 武司

1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

※価格は税込。

文:木佐貫久代

撮影:東谷幸一

