Image: Raymond Wong - Gizmodo US

Lenovo(レノボ)が開発するポータブルPCゲーム機 Legion Go S。OSがWindowsとSteamOSの2パターン用意されているのがLenovoの本気です。

先にWindows版がリリースされており、Win版レビューでも「本命はSteamOS版かも」と書かれていましたが、いざリリースされてみたら、やっぱりこっちが本命でした。

Legion Go Sは5月のSteamOS版を待つべきか。Windowsとは相性が…

以下、米GizmodoによるSteamOS版Legion Go Sのレビューです。

ちなみに残念なことに、現段階(2025年7月前半)では、日本ではLegion Go Sはまだ発売されておらず…。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

ここ数年のゲーマーあるある、手持ちタイプのポータブルPCゲーム機を検討している人に、「とりまSteam Deckかな」と助言する理由は2つありまして、まずはOLED版が550ドル(約8万300円)とお手ごろなこと。

そしてもう1つは、SteamOSがめちゃくちゃ使いやすいこと。Steam Deckほどソフト的に使い勝手がいい他のポータブルPCゲーム機はありません。

…ありませんでした。SteamOS版Legion Go Sの登場で、それが変わりました。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

LenovoのSteamOS版Legion Go Sは、その価格600ドル(約8万7600円)。同製品のWin版と比べても、圧倒的に優位に立つ存在です。

Legion Go Sには、高位チップ(Ryzen Z1 Extremeチップ)を搭載した830ドル(約12万1200円)のモデルもありますが、今回のレビューでは、600ドルの基本モデルを使用。正直これで十分な気がしています。

価格も性能もSteamOS版の勝ち

Legion Go Sは、2023年に発表されたLegion Goの別モデル。最大の違いは、Legion Goで採用された着脱式の左右コントローラーがないこと。Legion Go Sは、コントローラー、画面(8インチ)、ボディ一体型になっています。Win版と同じく、持ちやすくなっているのはよし。

Win版最大の欠点は性能のビミョーさで、「その性能でその値段(730ドル:約10万6500円)?」というモヤモヤ割高感がありました。

本命といわれたSteamOS版の方が安いんです。600ドルのLegion Go Sは、ボディの紫というカラーリングも(個人的に元ゴス好きとして)わくわくをそそります。搭載チップはRyzen Z2 Go。メモリ16GBのストレージ512GB。同じ容量のSteam Deck OLEDよりも50ドル高く、LCD版Steam Deckは400ドルで圧倒的お手ごろながらも容量は256GB。悩みどころです。

Legion Go Sには、高位チップAMD Ryzen Z1 Extremeを積んだモデルもあり。こちらは、RAM(LPDDR5X-6400)が32GB。もちろん価格が上がるので、Asus ROG Ally Xと同価格帯になります。バッテリー持ちはROGだけど、持ちやすいのはLegion Go Sかも…。これまた悩みどころです。

SteamOS版リリースが待ちきれなかった僕は、今年頭にリリース、レビューしたWin版Legion Go SにSteamOSを入れてみました。大きな差はないものの、その差はゼロではありません。

基本モデルのRyzen Z2 Goチップも、高位モデルのRyzen Z1 Extremeチップも、CPUとGPUをセットにしたもの。Z2 Goは、AMDのちょい前のアーキテクチャZen 3+が採用されており、Zen 4アーキテクチャ採用のZ1 Extremeと比べるとコアの数も半分。Ryzen Z2 Goはバジェット端末向けのチップなのです。

チップは2オプションあるものの、ディスプレイは同じIPS LCD(1,920×1,200)。OLED版Steam Deckと比べると、どうしても黒の深さやコントラストに差は出るものの、屋内・外でプレイしても、画面の明るさが問題になることはありません。

画質を上げると、GPUとメモリに負荷がかかるので、性能を優先し、あえて画質を下げる玄人もいるかと思います。グラフィックとフレームレートのうまいバランス探りが肝なのですが、個人的にはZ2 Goチップモデルで、グラフィック負荷の高いゲームをやってもいいバランスになっていたと思います。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

が、これはSteamOSのおかげかも。

SteamOS版とWin版を、それぞれ30W、画質最高で使用。両方ともTDP(Thermal Design Power:熱設計電力。どれだけチップにパワーを供給できるかの指標)が40Wに達しました。同じハードなのに、SteamOSの方がパフォーマンスが良かったんです。

『Control』や『バルダーズ・ゲート3』では、SteamOSインストールしたらFPSが10ほど上がったというね。『サイバーパンク2077』では、FPS 27(1200p)から40FPSまでアップ。Win版はバックグラウンドタスクが常に動いており、パフォーマンス低下に影響しています。が、SteamOS版にはこれがなし。OSによる性能差がよくわかりました。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

Legion Go SとSteam Deck(Z2チップ)を比較すると、TDPの対応幅が広いLegion Go Sが有利(Steam Deckは最大15W)。Steam Deckでは、ゲームによらず(『Weird West』『Hades II』)、同フレームレートで1,200pから800p。『モンスターハンターワイルズ』では、Legion Go SではTDP30Wで1,200p、Steam Deckの800pよりもフレーム数がちょい上をいけるという結果に。

ただ、ワット数が上がるということは、バッテリーも食うということ。グラフィック設定をシステム最高値にしちゃうと、せいぜい2時間ほどしかプレイできません。TDPが半分のSteam Deckと比べても、ちょっと短くなる程度なので、比較としては気にならないものの、ゲーム時間としては大いに気になる…。頻繁な充電が必須です。

SteamOS版の方がWin版よりもフレームレートが高いのですが、そんなことより一番言いたいのは圧倒的使いやすさ、起動の速さです。Steam Deck向けのゲームの起動の速さは圧倒的。ただ特筆すべきは、Steam DeckとSteamOS搭載のサードパーティ端末にも、やはり差があること。

つまり、「SteamOS対応」と「SteamDeck認定」のゲーム差が出るわけです。Steam Deckで適切なフレームレートでプレイできるかどうかが認定なら、StreamOS対応はあくまでも技術的にプレイできるかという指標になります。これはゲーム体験に影響し、例えば後者ではサムスティック操作ができないなどの問題が出てくる可能性あり。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

僕がよく使うアプリは、ほぼすべてLegion Go Sにインストールできました(Decky LoaderもEmuDeckもいけました)。ただ、Razer Cortexアプリはできませんでした。ゲーム管理で使っているのですが、正直これを捨ててでもSteam OSのUIの良さが勝ち。ゲームに集中しやすいという圧倒的メリットがあります。

Steam Deck OLEDと比べると悩む

(上)OLED Steam Deck(下)Legion Go S

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

Legion Go SのWin版とSteamOS版で悩む人には、後者をオススメします。が、Legion Go S SteamOS版とSteam Deck OELDで迷う人には、どっちとハッキリ言えないんです。

まず、物理的にSteam Deck OLEDの方が軽いんです(640g vs 740g)。数字で見ると大したことありませんが、ゴローンと寝転がってプレイする人間は大きな違いを感じるはず。両方とも人工工学に基ついた持ちやすい形状ですが、それでも持ちやすさでいえば若干Legion Go Sが上。

プレイするゲームによっても好みは変わり、トラックパッドは大きく影響しそう。Steam Deckは前面にそこそこのサイズのパッドがある一方、Legion Go Sはありません。『Tactical Breach Wizards』やコンピューターRPGを好む人には、これは結構ツライかも…。Win版レビュー時点でツラいことに気づいてしまいました。

音もSteam Deckの勝ち、クリアです。Legion Go Sの2つの2Wスピーカーも悪くはないんですが、時にランダムで音割れ発生あり。

両者の最大の差は、やはりスクリーン。8インチで最大画質は上をいくけど液晶のLegion Go S。7.4インチだけど有機ELのOLED Steam Deck。2台を横に並べちゃうと、どうしても黒がリッチなOLEDに手が伸びます。

今は待ちのターンかも

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

Steam Deck以外で、SteamOSをデフォ搭載している(箱から出した状態で入ってる)唯一のポータブルPCゲーム機、それがSteamOS版Legion Go S。

オススメしたい気持ちはありつつ、今年はこれからもっとすごいのが来そうな気配があるから怖い。Ryzen Z2 Extremeチップ搭載のゲーム機が、MSI、Asus(エースース)、そしてLenovoからも出そうだし…。ROG Xbox AllyでMicrosoft(マイクロソフト)がついにOSテコ入れしてくる可能性もあるし…。

今すぐ欲しいって人じゃなければ、ちょっと様子見するのがいいかもしれません。

いいところ:エルゴノミクスなデザインで非常に持ちやすい。大きなディスプレイ&薄ベゼル。Ryzen Z1 Extremeチップ搭載で安定したパフォーマンス 残念なところ:Ryzen Z1 ExtremeチップにするとROG Ally Xと同価格帯に。バッテリー持ち。たまに発生するオーディオ問題

Source: Lenovo