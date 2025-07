2025年6月30日にリリースされたパラメーター数720億の大規模言語モデル「Pangu Pro MoE 72B」はAlibabaの再利用製品であるとの指摘があったことを受け、開発元のHuaweiが公に否定しました。华为盘古团队否认AI模型抄袭阿里通义千问 | 联合早报

pic.twitter.com/Mfh9oTc6cT— Joseph (@RealJosephus) July 3, 2025

https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20250707-7092327Huawei pushes back on AI model plagiarism claimshttps://the-decoder.com/huawei-pushes-back-on-ai-model-plagiarism-claims/Huawei’s AI Lab Fends Off Accusations It Copied Rival Models - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-07/huawei-s-ai-lab-fends-off-accusations-it-copied-rival-modelsPangu Pro MoE 72BはHuaweiのAI研究部門であるNoah's Ark Labが発表したモデルです。アメリカに頼らず構築したチップ「Ascend」シリーズを使って高い性能を示しており、アメリカの規制を受けてなお独自の高性能モデルを発表した点が評価されていました。Huaweiが中国産AIエコシステムでトレーニングした言語モデル「Pangu Pro MoE 72B」をリリース&推論技術をオープンソース化 - GIGAZINEところが、このモデルに不正の疑惑が持ち上がりました。2025年7月3日、HonestAGIという身元不明のユーザーがGitHubに英語の論文を投稿し、Pangu Pro MoE 72BはAlibabaのQwen 2.5 14Bと並外れた相関関係を示したと指摘しました。論文では「Noah's Ark Labはゼロからモデルを訓練したのではなくQwen 2.5 14Bを再利用した」とまで述べられており、この論文をきっかけにAIユーザーの間で広範な議論が巻き起こりました。後日、論文は削除されています。加えて、Noah's Ark Labの従業員を名乗る別のユーザーがGitHubに声明文を公開し、同じように「Noah's Ark LabはAlibabaのモデルを使ってトレーニングした」と主張しました。GitHub - HW-whistleblower/True-Story-of-Pangu: 诺亚盘古大模型研发背后的真正的心酸与邂電故事。https://github.com/HW-whistleblower/True-Story-of-Panguこうした騒動を受け、Noah's Ark Labは疑惑を完全に否定する声明を発表しました。Noah's Ark Labは、「Pangu Pro MoEはAscendに基づいて開発およびトレーニングされた大規模モデルであり、他のベンダーのモデルに基づいてはいない。一部のコードには業界のオープンソースの慣例に従って引用したものもあるが、すべて適切にライセンスを明記している」と述べています。中国発のAIに関しては、「DeepSeek-R1」が他社のモデルを使ってトレーニングしたとの疑惑が浮上していますが、臆測の域を出ていません。中国製高性能AIモデル「DeepSeek-R1-0528」はGoogleのAI「Gemini」を使用して蒸留した可能性ありとの臆測が飛び交う - GIGAZINE