Appleは2025年6月10日に開催した開発者向け年次会議の WWDC25 で、iPhoneやMac向けの新デザイン「Liquid Glass」を発表しました。このLiquid Glassは光の屈折やガラスの光学特性を活かしたデザインになっているため、「背景とUIの判別がつきづらい」などの苦情が寄せられており、一部修正が加えられていたのですが、リリースされたばかりのiOS 26 Beta 3でさらなる修正が施されています。

It is incredible that Apple design decisions developed over multiple years can be influenced by a week of Twitter and YouTube commentary.— Mark Gurman (@markgurman) July 7, 2025

Announce a huge redesign just to throw much of it away. Apple should be allowing users to choose how much glass they want instead of just reversing by 75%. At least rename it now to Frosted Glass. Lol. https://t.co/obp9rWe5Ji— Mark Gurman (@markgurman) July 7, 2025

The haters said Apple shouldn't do this. And they were right. Great call from the haters.



Apple just rolled back the worst parts of liquid glass, substantially reducing the brain-scrambling transparency/refraction in navigation elements https://t.co/ckd2LEKVOA— Josh Constine 📶🔥 (@JoshConstine) July 7, 2025

Apple: *makes liquid glass*



People: “Low readability. Worst design ever. It should’ve been frosted glass!”



Apple: *makes it frosted*



People: “why is it frosted?? It’s not even Liquid Glass anymore. Not beautiful. Worst downgrade ever!”



Image: @BetaProfiles pic.twitter.com/fqYCF0E7Vb— Adan (@durreadan01) July 7, 2025

iOS 26 beta 3 dials back Liquid Glass | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/07/07/ios-26-beta-3-dials-back-liquid-glass/Apple Scales Back ‘Liquid Glass’ Effect in iOS 26 Beta 3 | iPhone in Canadahttps://www.iphoneincanada.ca/2025/07/07/apple-scales-back-liquid-glass-effect-in-ios-26-beta-3/Apple just added more frost to its Liquid Glass design | The Vergehttps://www.theverge.com/news/700066/apple-liquid-glass-frosted-ios-26-developer-betaLiquid GlassはAppleのすべてのプラットフォームに導入される新デザイン言語です。ガラスの光学特性を取り入れた、美しい見た目が特徴となっています。iPhoneやMacの新デザイン「Liquid Glass」が登場、光の屈折や反射などガラスの光学特性を再現しつつ角は丸みを帯びる - GIGAZINELiquid Glassの一例が以下。ガラスのような半透明のUIで、透明度がかなり高いのが特徴です。Liquid Glassは2025年秋頃配信予定のiOS 26で採用されますが、iOS 26の開発者向けベータ版でいち早く利用可能となっています。しかし、iOS 26の開発者向けベータ1を利用したユーザーから、「Liquid Glassが見にくい」という苦情が寄せられました。Appleは6月23日配信の開発者向けベータ2でLiquid Glass版コントロールセンターの見た目を修正していましたが、コントロールセンター以外のUIも見にくいという苦情が多数寄せられています。iOS 26のLiquid Glass版コントロールセンターがほとんど判読できないと苦情が殺到、最新ベータ版で早速アップデートされる - GIGAZINE7月7日にリリースされたiOS 26の開発者向けベータ3で、Liquid Glassがさらに修正されました。iOS 26の開発者向けベータ2ではコントロールセンターのデザインが修正されましたが、iOS 26の開発者向けベータ3では通知やApple Musicなどのデザインが修正されています。例えば、Apple Musicの画面下部に表示されるメディアプレイヤーは、開発者向けベータ2(左)では半透明で背景の文字や画像が透けて判別しづらかったのが、開発者向けベータ3(右)では透明度が下がりメディアプレイヤー上の文字が識別しやすくなりました。通知では背景が暗くなりコントラストが増しているため、文字をより識別しやすくなっています。Apple関連のリーク情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン記者は、「数年かけて開発されたAppleの新デザインが、Twitter(現X)やYouTubeで1週間ほど批判されて、デザイン変更を余儀なくされるというのは信じられないことです」とXにポストしています。さらに、「大幅なデザイン変更を発表したのに、結局は大部分を捨て去るだけ。Appleはユーザーがガラスの割合を選べるようにすべきなのに、単に75%も削減するだけだなんて。せめて『すりガラス』に名前を変えてくれよ笑」と批判しました。Josh Constine氏はAppleがLiquid Glassを発表した際、「美しいインターフェースは必要ありません。必要なのは素晴らしい現実世界を眺められるだけの効率的なインターフェースです」と述べ、Liquid Glassの半透明のUIが使いづらいと指摘していました。今回のアップデートを受け、Constine氏は「アンチは『Appleはこんなことをすべきじゃない』と言っていましたが、それは正しかったです。アンチによる素晴らしい指摘です。AppleはLiquid Glassの最も悪い部分を元に戻し、ナビゲーション要素の脳を混乱させる透明性および屈折を大幅に削減しました」とポストしています。Appleがデザインをコロコロ変更したため、以下のようにいじるポストもありました。Apple「Liquid Glassを作ります」人々「読みにくい。史上最悪のデザイン。すりガラスにすればいいのに!」Apple「すりガラスにします」人々「なんでくもってるの?もうLiquid Glassじゃないじゃん。美しくないし、史上最悪のダウングレードだよ」iOS 26の開発者向けベータ3はあくまで開発者向けのベータ版であるため、iOS 26の正式版で同様のデザインが採用されるかは不明です。なお、iOS 26の開発者向けベータ3ではデザインの修正以外に、壁紙に新しいカラーオプションの追加、コントロールセンターのデザイン調整、マップアプリのオフラインマップに霧に関する注意報や通勤の遅延警告機能が追加、Safariで小さなデザイン調整が追加、いくつかのバグ修正などが含まれています。Everything New in iOS 26 Beta 3 - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2025/07/07/ios-26-beta-3-everything-new/