7人組グローバルグループ・ENHYPENの初VRコンサートツアー『ENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION』(以下『IMMERSION』)が、8月8日から日本の4都市(東京、愛知、大阪、福岡)を含む世界約40都市の映画館で開催されることが8日、発表された。『IMMERSION』は、日本、韓国、アメリカ、中国、東南アジア、ヨーロッパなどの世界約40の主要都市でのグローバル公開が事前に確定・同時発表された、初のVRコンサートプロジェクト。北中米からヨーロッパまでを網羅する過去最大規模の同プロジェクトは、ENHYPENの揺るぎない世界的人気を裏付けている。8月8日に日本と韓国で同時に幕が上がり、その後世界で順次公開される。

ENGENE(ファンネーム)に向けた、ENHYPENからの神秘的な招待によって始まる『IMMERSION』。見慣れない廊下に響くメンバーたちのささやきとともに現実と非現実の境界が溶け合い、観客は巨大なオフィス、廃工場、ピンクとレッドの月が共存するルーフトップなど、絶えず変化する空間で、これまでに見たことのないENHYPENの新たな姿に出会うことになる。VRコンサートでなければ実現し得ない“ゼロ距離”ともいえるまさに目の前で、ENHYPENのビジュアルと完成度の高いパフォーマンスを堪能することができる。通常のコンサートでは体験できない、あらゆる角度からアーティストを間近に感じられる究極の“没入体験”を提供する。グローバルヒット曲「Bite Me」「XO(Only If You Say Yes)」、メンバー全員が作詞に参加した初のファンソング「Highway 1009」まで、ENHYPENの代表曲で構成されたステージと心のこもったメッセージが、ENGENEのための特別な瞬間を織りなす。さらに、『IMMERSION』では、VRヘッドセットが認識した観客の手でライトスティック(ペンライト)を振れるほか、手で作ったハートがコンテンツに反映されるインタラクション、7人のメンバーの中から1人を選んで自分と2人だけの空間を楽しめるシーンなど、新しい体験要素が用意されている。『IMMERSION』日本公演は、8月8日の東京を皮切りに10月5日まで、大阪、名古屋、福岡の劇場にて順次公開され、劇場ごとに異なる期間で第1弾・第2弾の特典(全劇場共通)が配布される。また、各劇場の上映開始日から3日目までのチケット購入者には、上記特典に加えて、スタートダッシュ限定特典をプレゼントする。特典内容・デザインなどの詳細は、後日公式サイトで発表される。