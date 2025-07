登下校時の熱中症リスクを軽減し快適な学校生活をサポート！空調服「空調服(R)」

空調服は、立川市立立川第四中学校に空調服(R)を試験的に提供し、同校生徒の登下校時および学校生活における熱中症対策をサポートします。

空調服「空調服(R)」

試験運用期間:2025年6月30日〜9月中旬(予定)

*夏季休業日(2025年7月24日〜8月26日)を除く

近年の気温上昇に伴う熱中症リスクへの対策として、宮本校長先生からご相談を契機にこのプロジェクトを開始。

炎天下での登下校時や体育の授業見学時などでの活用を予定しています。

提供モデルは、リュックサック着用時でも背面に適切な風量を確保できる製品を採用し、通学時の快適性を向上させています。

