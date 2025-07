市販車や警察の機動隊遊撃車などラインナップ！RAI'S「ランドクルーザー200系後期型」

RAI’Sからダイキャスト製 RAI’S 1/43 トヨタ ランドクルーザー GX (URJ202) 2017 警察本部警備部機動隊小型遊撃車両、AX (URJ202) 2018 宮崎県警察交通部交通指導課暴走族対策室車両 (白)、「CARNEL」から 1/43 トヨタ ランドクルーザー AX G selection (URJ202) 2015 White Pearl Crystal Shine、Blackを2025年7月8日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約開始しました。

RAI’S「ランドクルーザー200系後期型」

RAI’Sからダイキャスト製 RAI’S 1/43 トヨタ ランドクルーザー GX (URJ202) 2017 警察本部警備部機動隊小型遊撃車両、AX (URJ202) 2018 宮崎県警察交通部交通指導課暴走族対策室車両 (白)、「CARNEL」から 1/43 トヨタ ランドクルーザー AX G selection (URJ202) 2015 White Pearl Crystal Shine、Blackを2025年7月8日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約開始!

・RAI’S 1/43 トヨタ ランドクルーザー GX (URJ202) 2017 警察本部警備部機動隊小型遊撃車両

小型遊撃車両は黒いボディで一見すると警護車のようにも見えますが、防弾防爆仕様で機動隊の中でも銃器対策部隊などが使用する車両となっており、テロや銃器犯罪などの対応などに用いられます。

グリル内には前面赤色灯を装備し、天井の赤色灯はマグネット式のものを使用しています。

純正のシャークフィンアンテナは無く、ユーロアンテナが付いており、GXにはオプションのサイドステップが付いています。

・RAI’S 1/43 トヨタ ランドクルーザー AX (URJ202) 2018 宮崎県警察交通部交通指導課暴走族対策室車両 (白)

200系のランドクルーザーを暴走族対策で運用しているのは珍しく宮崎県警察でしか確認されておりません。

パールホワイトのボディでAXのグレードがベースとなっており、小型遊撃車両などのGXより上のグレードとなっています。

この車はスポーツの国際大会の警備で東京に派遣され一躍有名になりました。

LEDの前面赤色灯やマグネット式の赤色灯などが装備されています。

宮崎県警察には同型の色違いがもう一台暴走族対策車両として配備されています。

・CARNEL 1/43 トヨタ ランドクルーザー AX G selection (URJ202) 2015

シリーズ8代目となる200系トヨタランドクルーザー(後期型)は、前期型からグリルやヘッドライトなどフロント周りのデザインが大きく変更されたのに加え、運転支援システムのToyota Safety Senseが搭載されたことにより安全性能が大きく進化しました。

今回モデル化となるグレードのAX G selectionはAXより装備を充実させ、センターデフの装備やサスペンション性能を上げ、オフロード性能を強化したグレードとなっています。

【製品の特長】

1. 一度限りの限定モデル。

すべて1度限りの限定生産モデルになります。

2. 実際の仕様を忠実に再現

実車の3Dスキャンデータを元に1/43スケールで可能な限り再現しています。

【概要】

名称 :RAI’S 1/43 トヨタ ランドクルーザー GX (URJ202)

2017 警察本部警備部機動隊小型遊撃車両

限定数 :700台

商品番号:H7431714

JAN :4580198723623

販売料金:8,580円(税込)

RAI’S 1/43 トヨタ ランドクルーザー GX (URJ202) 2017 警察本部警備部機動隊小型遊撃車両:左前

名称 :RAI’S 1/43 トヨタ ランドクルーザー AX (URJ202)

2018 宮崎県警察交通部交通指導課暴走族対策室車両 (白)

限定数 :600台

商品番号:H7431807

JAN :4580198723654

販売料金:8,580円(税込)

RAI’S 1/43 トヨタ ランドクルーザー AX (URJ202) 2018 宮崎県警察交通部交通指導課暴走族対策室車両 (白):左前

名称 :CARNEL 1/43 トヨタ ランドクルーザー AX G selection (URJ202)

2015 White Pearl Crystal Shine

限定数 :300台

商品番号:CN431504

JAN :4580198723678

販売料金:8,580円(税込)

CARNEL 1/43 トヨタ ランドクルーザー AX G selection (URJ202) 2015 White Pearl Crystal Shine:左前

名称 :CARNEL 1/43 トヨタ ランドクルーザー AX G selection (URJ202)

2015 Black

限定数 :300台

商品番号:CN431505

JAN :4580198723685

販売料金:8,580円(税込)

CARNEL 1/43 トヨタ ランドクルーザー AX G selection (URJ202) 2015 Black:左前

予約開始日:2025年7月8日

発売予定 :2025年8月〜9月

サイズ :1/43スケール

ボディ素材:ダイキャスト(亜鉛合金) 塗装済み完成品

パッケージ:(W)150mm x (D)70mm x (H)68mm *透明ケース付

対象年齢 :14才以上

仕様 :ディスプレイ用モデル (可動無し)

販売店 :モデルギャラリー HIKO7

神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9

及び全国模型取扱店

