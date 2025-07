住所データを緯度・経度に変換！マップマーケティング「Webジオコーディングサービス」

マップマーケティングは、住所データを緯度・経度に変換する新サービス「Webジオコーディングサービス」を2025年7月8日にリリースしました。

マップマーケティングは、住所データを緯度・経度に変換する新サービス「Webジオコーディングサービス」を2025年7月8日にリリース。

【Webジオコーディングサービスのイメージ図】

物流業界や顧客データを用いたマーケティングにおいて、住所は大きな役割を果たします。

しかし、住所データが整備されていない、住所と位置情報(座標)がリンクしてないなどが原因で、住所データの価値を十分に生かせていないケースは少なくありません。

住所データが整備されていない要因は様々です。

例えば、表記ゆれによって「本来であれば同じ場所を示す住所が統一されないケース」や「市区町村合併前の古い住所のままになっているケース」などが挙げられます。

その結果、発送物の未達や、データ分析時の精度低下に繋がります。

位置情報がリンクしていない住所はただの文字列であるため、住所に基づいた顧客データの分析に活用できません。

そこで、住所に位置情報を付与することで、地図への落とし込みや指定範囲内の集計、距離による分析などデータ活用の幅を広げることができます。

しかし、住所データのクレンジングや位置情報の付与を手作業で行うには、時間とコストが多くかかります。

Webジオコーディングサービスを利用すれば、以下のような作業を手間なく簡単に実施できます。

●住所の表記ゆれを解消する

●新しい住所表記に対応する

●住所に位置情報(座標)を付与する

これにより顧客住所や取引先データを簡単に地図に可視化できるようになり、ただの文字列だった住所データに新たな価値が生まれます。

【ジオコーディングとは?】

ジオコーディングとは、住所などの文字情報を、地図上の「緯度・経度」などの位置情報に変換する技術です。

例えば「東京都渋谷区道玄坂1丁目1-1」という住所を入力すると、その住所に対応する位置情報が取得でき、可視化や空間分析に活用できます。

また、住所正規化を行うことで、「東京都渋谷区道玄坂一丁目1-1」「渋谷区道玄坂1-1-1」など表記ゆれのある住所を統一し、より高いマッチング精度を実現します。

そのため、ジオコーディングはエリアマーケティングにおいて、顧客の分布把握、商圏分析、出店戦略の検討などに欠かせない基本機能のひとつといえます。

【Webジオコーディングサービスの特徴】

●番地・号レベルに対応

●市区町村合併や町丁目の追加・統合・廃止など変わり続ける住所に対応

●アウトソーシング、APIでシステムへの連携、サービスサイトなど柔軟な形式で提供

▼番地・号レベルに対応

参照データとしてマップマーケティングオリジナル住所データや国土数値情報、アドレス・ベース・レジストリのデータを用いることで、東京都渋谷区道玄坂1丁目1-1のように号レベルの座標を付与することができます。

(高精度でジオコーディングされた場合)

※地域によっては、番地・号レベルの情報に対応していない場合があります。

▼市区町村合併や町丁目の追加・統合・廃止など変わり続ける住所に対応

市区町村や大字・町丁目などの行政区画は、日々変更や新設が行われています。

特に町丁目レベルでは、毎年数百か所以上での変更・新設が発生しています。

このサービスでは、このように変化し続ける住所情報に対応し、常に高い精度を維持できるよう努めています。

▼アウトソーシング、APIでシステムへの連携、サービスサイトなど柔軟な形式で提供

利用者の状況や要望に合わせて様々な形式で利用できます。

●アウトソーシングで提供:担当者とやり取りしながら実施したい場合、請求書によるお支払いで都度実施したい場合など

●APIで提供:お客様システムと連携して利用したい場合など

●サービスサイトで提供:すぐに使いたい場合、クレジットカード決済で行いたい場合など

