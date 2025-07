11人組グローバルボーイズグループ・JO1の大平祥生が、メンバーセルフ企画「PLANJ」(プラント)の第19弾として『星の王子さま』の朗読劇を公開した。大平は5月、朗読劇『BOOK ACT Z 2025』に初出演。“声”による表現の奥深さと楽しさを体感し、今作ではさらなる表現の幅に挑戦した。今回朗読に挑んだ『星の王子さま』は、世界中で愛され続けているアントワーヌ・ド・サン=テグジュペリの名作小説。大平自身が幼い頃から大切にしてきた思い出の1冊であり、「大人になってからもふと読み返したくなる、不思議な力を持つ物語」と語っている。

映像には自身のオリジナルソング「Melak」のピアノバージョンとオルゴールバージョンをBGMとして使用。BGMの入るタイミングやセリフのタイミングや間、イラストのテイストなど全体的なプロデュースに携わり、こだわりの1作となった。【コメント全文】今回、『星の王子さま』の朗読をさせていただきました!この作品は、子どもの頃に出会って、大人になってからもまた読み返したくなるような、不思議な力があると思っています。音楽ではなく朗読という形に挑戦したのは、声だけで伝えられるものがきっとあると感じたからです。いつか、プロデュースをする立場にも挑戦してみたい。まだまだ未熟なところも多いですが、演じる側としても、つくる側としても、これからもっと成長していきたいです!この作品が、誰かの心にやさしく寄り添ってくれたらうれしいです!移動中や寝る前、お子さんと一緒に聴いていただくのもすごくうれしいです!そして最後に。僕自身、この物語が本当に大好きなので、朗読できて幸せでした。JAM(ファンネーム)、いつもありがとう!【「PLANJ」作品一覧】第1弾:與那城奨 Elton John「Your Song」カバー第2弾:河野純喜 CNBLUE「Love Light」カバー第3弾:鶴房汐恩 back number「西藤公園」カバー第4弾:白岩瑠姫 オリジナルソング「ひまわり」第5弾:大平祥生 オリジナルソング「Melak」第6弾:木全翔也 オリジナルソング「easy life」第7弾:川尻蓮 オリジナルソング「DAYBREAK」第8弾:金城碧海 Crystal Kay「恋におちたら」カバー第9弾:豆原一成 オリジナルソング「Not Puppy Love」第10弾:與那城奨・河野純喜 New Hope Club「Just Don't Know It Yet」カバー第11弾:川尻蓮 オリジナルソング「PANCAKE」第12弾:佐藤景瑚 オリジナルソング「BANANA」第13弾:木全翔也 オリジナルソング「Heart Shot」第14弾:川尻蓮 オリジナルソング「Knock Out」第15弾:川西拓実 オリジナルソング「Come Again」第16弾:河野純喜 オリジナルソング「Singing in the rain」第17弾:豆原一成 オリジナルメッセージソング「ママへ」第18弾:木全翔也 オリジナルソング「fix」第19弾:大平祥生 朗読劇『星の王子さま』