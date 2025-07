XREALは、7月8日から14日までの期間限定で、最新のARグラス「XREAL One」などを最大35% OFFで販売する特別セールを、Amazonや公式サイト、楽天市場などで実施する。期間中、XREAL Oneは15% OFFの59,480円で販売される。

「夏のアクティビティや長距離移動に最適なARグラスを、是非この機会にご検討ください」とのこと。セール対象製品の通常価格と割引価格、割引率は以下のとおり。

XREAL One 通常69,980円→59,480円(15% OFF) XREAL Air 2 通常49,980円→32,480円(35% OFF) XREAL Air 2 Pro 通常59,980円→44,980円(25% OFF) XREAL Beam Pro 128G 通常32,980円→23,080円(30% OFF) XREAL Beam Pro 256G 通常39,980円→27,980円(30% OFF) XREAL Beam Pro 256G(5G) 通常47,980円→33,580円(30% OFF) ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください