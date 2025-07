『カフェ・ド・クリエ』初コラボ！リサとガスパール

フランス生まれの絵本キャラクター『リサとガスパール』はC-United株式会社が運営する『カフェ・ド・クリエ』と初コラボレーションし、「リサとガスパール×カフェ・ド・クリエ 2025 サマーバッグ」を数量限定で販売します。

リサとガスパール

フランス生まれの絵本キャラクター『リサとガスパール』はC-United株式会社が運営する『カフェ・ド・クリエ』と初コラボレーションし、「リサとガスパール×カフェ・ド・クリエ 2025 サマーバッグ」を数量限定で販売。

店頭での販売は、明日7月9日(水)より、オンラインストアでの販売は7月9日(水)11時より開始を予定しています。

2025年に日本語版出版25周年を迎えたフランス生まれの絵本キャラクター『リサとガスパール』と、フランスのカフェ文化にインスピレーションを受けて誕生した『カフェ・ド・クリエ』が初のコラボレーションをします。

このコラボレーションは、どちらもフランス発という共通点に加えて、「リサとガスパール」のあたたかみのある世界観や繊細な油絵のタッチが『カフェ・ド・クリエ』が大切にする“くつろぎ”や“癒し”の空間とマッチすることから実現しました。

■「リサとガスパール×カフェ・ド・クリエ 2025サマーバッグ」概要

今回のサマーバッグはイルカの浮き輪で遊ぶリサとガスパールの姿を描いたバッグなど、涼しげなアイテムが4点入った豪華なセット。

遊び心あふれる柄のオリジナルトートバッグ、日常使いに便利なオリジナルミニタオル、旅を楽しむふたりの姿を描いた総柄のオリジナルトラベルポーチ、そして商品引換券3枚がセットになっています。

夏らしく爽やかな色合いの中に「リサとガスパール」の世界観が散りばめられており、毎日の気分を上げてくれるグッズばかりです。

<「オリジナルトートバッグ」>

どんなファッションでも使えるナチュラルカラーのバッグ。

ワンポイントとして、表面には、コーヒーを片手にくつろぐリサとガスパールを、裏面にはポケットからひょっこり顔をのぞかせるふたりの姿がデザインされています。

内側には総柄をあしらい、くじらやイルカ、ワニなどの浮き輪に乗ってプールを楽しむ、ふたりの夏の楽しいひとときを描いています。

さらに、バッグの内外には合計4つのポケットホルダーと、アルミ蒸着仕様のドリンクホルダーを整備。

荷物の仕分けがしやすく、機能性も抜群です。

サイズは、財布やスマートフォン、500mlのペットボトルがすっきり収まる大きさで、ちょっとした買い物などにぴったりのアイテムです。

オリジナルトートバッグ(表面)

オリジナルトートバッグ(裏面)

オリジナルトートバッグ(内側)

<「オリジナルトラベルポーチ」と「オリジナルミニタオル」>

夏らしい涼やかなイエローグリーンが映えるトラベルポーチは、中身がひと目で分かるメッシュを使用。

裏面には、リサとガスパールがキックボードを楽しむ姿やピクニックの様子など、お出かけのワンシーンを描いた総柄をデザイン。

ミニタオルはまるで海を思わせるような爽やかなパステルブルー。

ふたりがまるで海に浮かんでいるようなデザインに、淡いブルーの縁取りでアクセント!

オリジナルトラベルポーチ(表面)

オリジナルトラベルポーチ(裏面)

オリジナルミニタオル

<人気メニューを堪能できる商品引換券3枚>

商品引換券は、『カフェ・ド・クリエ』で人気のパスタ(単品)、ケーキ(単品)、からだハピネス(R)ドリンク(単品)の3品が対象となります。

引換券には、カフェタイムを満喫するリサとガスパールの姿や、生地をこねている姿など、キュートな日常のワンシーンを描いています。

<対象商品>

・洋食屋さんのナポリタン/ヤリイカと大葉の博多明太子/揚げなすとほうれん草のボロネーゼ/3種チーズのカルボナーラ〜温泉たまごのせ〜/緑黄色野菜とグリルチキンのアラビアータ/ごま香る豚しゃぶの和風仕立て

・ニューヨークチーズケーキ/ベルギー産チョコレートケーキ/桃とアールグレイのケーキ/タリア栗のモンブラン/米粉のマンゴーシフォンケーキ/珈琲ゼリー

・ブルーベリー&ヨーグルトスムージー/フレッシュバナナスムージー〜バナナまるごと1本〜プロテインスムージー

※商品引換券は店頭販売分のみとなります。

オンラインストア販売分は、はちみつピーチティー1,000ml、アイスコーヒーリキッド1,000mlとなります。

商品引換券(パスタ)

商品引換券(ケーキ)

商品引換券(からだハピネス(R)ドリンク)

商品引換券3枚 ※写真はイメージです

■商品概要

店舗販売分とオンラインストア販売分は内容が異なります。

・商品名 :リサとガスパール×カフェ・ド・クリエ 2025サマーバッグ

・販売価格:4,800円(税込)

・内容 :(1) オリジナルトートバッグ(幅約33cm×高さ22cm×マチ12cm)

(2) オリジナルトラベルポーチ(幅約29cm×高さ約21cm)

(3) オリジナルミニタオル(幅約20cm×高さ約20cm)

(4) 商品引換券 3枚

・パスタ交換チケット1枚、ケーキ交換チケット1枚、

からだハピネス(R)ドリンク交換チケット1枚

※引き換え可能な商品は、全て単品商品となります。

※オンラインストア販売分は、(4)の商品引換券ではなく、はちみつピーチティー1,000ml、アイスコーヒーリキッド1,000mlとなります。

ご了承ください。

また、送料は販売価格に含まれています。

※一部店舗において商品引換券の対象メニューが異なる場合があります。

・販売開始 :店頭では7月9日(水)より、

オンラインストアでは同日AM11時から

(C) 2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre

