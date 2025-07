川善は、駿河湾の潮風が吹く沼津港近くの店舗で、熟練技を駆使して仕上げた「本からすみ」のオススメな食べ方などを提供する粋なカウンター「本からすみ茶屋」を今回オープンしました。

本からすみ茶屋

12,000円(税込、送料込)

駿河酒粕仕立て 高級本からすみ

5,000円(税込、送料込)

川善は、駿河湾の潮風が吹く沼津港近くの店舗で、熟練技を駆使して仕上げた「本からすみ」のオススメな食べ方などを提供する粋なカウンター「本からすみ茶屋」を今回オープン。

■食べ比べができる「本からすみ茶屋」をオープン

これまで期間限定で営業していた直売スペースを通年オープンとし、オススメの食べ方をおしゃれなカウンターで提供する「本からすみ茶屋」(営業時間:9時〜17時、火曜・木曜日が定休)を2025年4月28日にオープンしました。

兵庫県・宮崎県・三重県産の「産地別からすみ食べ比べセット」(税込500円)。

粉末からすみをふりかけた「からすみそうめん」(税込500円)。

7月からは「本からすみ+酒粕からすみ」セット(税込550円)や「からすみ餅」(税込1,000円)などを提供します。

酒粕仕立てのからすみ/「からすみそうめん」(上)と「産地別からすみ食べ比べセット」(下)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post オススメな食べ方などを提供!本からすみ茶屋 appeared first on Dtimes.