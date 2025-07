見返りを求めない、贈り人たちに密着したドキュメントバラエティー！アナタの街の隠れたヒーロー　縁の下の贈り人

長崎国際テレビは、日本各地に存在する、見返りを求めない縁の下の『贈り人』の謎を解明するドキュメントバラエティー『アナタの街の隠れたヒーロー 縁の下の贈り人』(日本テレビ系28局ネット)を2025年7月13日(日)午後3時から放送します。

アナタの街の隠れたヒーロー 縁の下の贈り人

放送日時 :2025年7月13日(日)午後3時〜3時55分

放送形式 :完パケVTR55分(日本テレビ系28局ネット)

出演者 :田村淳、朝日奈央、河井ゆずる

制作著作 :株式会社長崎国際テレビ

番組プロデューサー:山城丈治

■日本は「世界人助けランキング」142か国中139位!(2023年 英・CAF発表)

「この1ヶ月の間に、見知らぬ人、あるいは、助けを必要としている見知らぬ人を助けたか」、「この1ヶ月の間に寄付をしたか」、「この1ヶ月の間にボランティアをしたか」の3項目について実施された調査によると、日本はG7先進国ではもちろん、アジアの国の中でも最下位。そんな中、2023年に世間を驚かせたのがドジャース・大谷翔平選手の“6万個のグローブ”総額12億円日本全国の小学校約20,000校に寄贈のニュースでした。

そんなスーパースター大谷選手と同様に贈り物をした人が各地にいるのではないか…という思いから本番組では日本中の“キニナル『贈り人』”を大調査。果たして誰が、何のために贈ったのか、その『贈り人』は一体何者なのか…見返りを求めない縁の下の贈り人を直撃し、その謎を解明。贈り人の想いや人となりに迫ります。

〜番組で紹介する縁の下の贈り人〜

■大谷翔平選手グローブ超え!!

地元愛が強すぎて総額○○億円寄贈【和歌山】

『地元に恩返しをしたい』一心で寄贈を続ける『贈り人』が。

生まれも育ちも和歌山市の塚本治雄さん87歳。

寄付金に加え、様々な形での寄贈を通じて和歌山市を支えている。

「地元に恩返しを…」の思い出寄贈

救急車もそのうちのひとつ。

なんと今年も来年も寄贈の予約済とのこと。

一体、塚本さんは何者なのか…

寄贈を続ける理由と思いとは…

総額○○億円の中身とは―。

寄贈先へ…

■亡き友の情熱受け継ぎ…自作の〇〇〇〇を贈る男性【長崎】

浦さんの想いに迫る

長崎県・五島列島の『贈り人』浦善範さん。

卓球道具を無償で島の小中学校などに寄贈していて、贈ったラケットの数は800本、ボールは2,000個を超えるという。しかもラケットや卓球台は自作!

材料も自腹でこつこつ作り続けている。

活動を始めるきっかけとなった亡き卓球仲間の思いとは―。

さらに、番組では母校への卓球道具の寄贈に密着。島の子どもたちに卓球の楽しさを伝えている浦さんが抱く“夢”とは―。

すべて自作

■手作り○○を寄贈した”尾鷲のさかなクン”【三重】

三重県尾鷲市の中学生、内山雄介さん。

小学生としては三重県初という「ふぐ処理者免許」を取得するなど「尾鷲のさかなクン」として知られている。

幼いころから釣りが好きで、これまでに100種類以上を釣り上げているという。

釣り大好きな贈り人

豊富な魚の知識を得ることができたのは、地元の釣り仲間など様々な”師匠”の存在があったから。

「尾鷲の魚を全国に広めたい」と話す内山さんが市の図書館に寄贈した手作りのものとは!?

“師匠”に学ぶ

■ファイトマネーで学校を建設!子どもを愛する男の素顔【東京】

密着すると、子どもたちで賑わうジムが。

駄菓子の詰め放題に豪華商品だらけのビンゴゲームと大勢の子どもたちの元気な声であふれていた。

企画しているのは、「子どもたちのためなら何でもする」と話す格闘家・渡慶次幸平(とけし こうへい)さん。

ビンゴ大会

自身のファイトマネーでミャンマーに学校を建設。ほかにも様々なイベントの企画や寄贈をし、子どもたちの成長を見守る。

子どもたちにできることは何なのか…

熱い格闘家の素顔とは―。

格闘家の熱い思いに迫る

◇こんなものまで!?ビックリ寄贈クイズ

4人の贈り人のほかにも、日本全国の贈り人の熱い想いによって寄贈された一風変わった寄贈品をクイズ形式で紹介します。

〜出演者コメント〜

◇田村淳

いろんな寄贈をされている方の思いに触れて、すごくハッピーな気持ちになりました。縁の下で何かを支えている人が、多分いろんなまちにもっといるはずだなと思って。あまりそういうところに今までフォーカスしてなかったですけど、自分の地元に帰った時に、誰かが何かを寄贈しているんじゃないかなという視点でまちを巡るのもまたちょっと楽しいかなって感じましたね。僕はお城が好きなので、地震で石垣が崩れたとか、維持するのが大変だっていう時に寄付することが多いんですけど、こういうことを言うと、寄付したことを自慢しているみたいになるけど、堂々とやっていいなとこの番組を見て感じました。まちのために何かしたいなと思ってる人がこの番組を見て、何か動き出すきっかけになってくれたら嬉しいなと思います。

スタジオ収録

◇朝日奈央

素敵な贈り人のみなさんを夢中になって見ていてあっという間に時間が過ぎていました。

「私が寄贈しました」って大胆に言う人ってなかなかいらっしゃらないと思うので、こうやってフォーカスして皆さんの熱い想いを届けられる番組があるのってすごい素敵だなって思いました。救急車とかも寄贈できることを知って、誰かが寄贈してくれたからみんなが暮らしやすくなっているのかなとかすごく考えさせられる日でした。寄贈を考えたことがない方の何かのきっかけとなる番組だと思います。私自身もそうなんですけど、何か少しでも人のためにできることがあるんじゃないかなと思うので、ぜひ多くの方に見ていただきたいなと思います。

スタジオ収録

◇アインシュタイン 河井ゆずる

寄贈される方の背景・思い・環境などによって寄贈の形が様々で、その過程やバックグラウンドを知ることができました。誰かが何かやるのを待っているのではなく、本当に微力だとは思いますが、僕が動くことで1ミリでも2ミリでも少しでも何かが好転するきっかけになればいいなという思いで自分も寄付やボランティア活動をしています。きっと寄付・寄贈したい人ってきっかけがないだけで実はめっちゃいると思うんです!ちょっとやってみたいけどやり方わからんなとか気持ちはあるんだけど…とちょっと背中を押してほしい人にぜひご覧いただきたいです。

スタジオ収録

〜番組プロデューサー 山城丈治〜

大谷翔平選手が全国の小学校に、およそ6万個のグローブを寄贈して話題になった。大谷選手の優しさと、スケールの大きさに、ただただ驚いた出来事。そんな日本人の寄贈するという行為に関して調べてみると、日本はかなり後進国である事がわかる。ボランティアや寄付のデータを元に算出する、「世界人助けランキング」では142ヶ国中141位。G7の中でも最下位で、アジアの国々の中でも最下位である。しかし、そんな人助けランキングが低い日本の中でも、縁の下の力持ちならぬ、「縁の下の贈り人」がいるのだ。見返りを求めない優しさ、寄贈という行為は、真の優しさを持ち合わせていないとできない。核家族化、ネット社会が主流となり、他人と深く接する機会がどんどん少なくなっていく日本。そんな中で、自分の財を削って、他人に手を差し伸べる行為、寄贈を行っている人に密着。真の優しさを持っている人は、世の中を自分なりに変えたい、まちに恩返しをしたいなど様々な思いで溢れていました。そんな寄贈行為のお陰で、観光資源として潤っている街、広まっていくスポーツがあり、普段なかなかフォーカスインされない縁の下の贈り人の魅力をこの番組ではフカボリします。真の優しさを持った人がこの瞬間も、誰かが何かを寄贈して、世の中を少しずつ変えているんです。普段中々知る事ができないタイガーマスクが、アナタの街にもいるかもしれません。

