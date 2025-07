赤ちゃんの背中を包まなくても抱っこできるので夏でも快適に抱っこ出来る！LUCKY industries「ポルバン アドバンス」

LUCKY industriesは、ヒップシート型抱っこひもについてユーザー調査を行いました。

LUCKY industries「ポルバン アドバンス」

LUCKY industriesは、ヒップシート型抱っこひもについてユーザー調査。

その結果、「夏でも涼しいと感じた」79%、「子どもがぐずりにくくなった」81%との声が寄せられ、夏場の抱っこによる悩みへの効果が実証されました。

アンケート調査

【アンケート結果】

Q1. 気温がとても暑かったので、抱っこひもでのお出かけをあきらめたことがありますか?

はい :76%

いいえ:24%

Q2. ヒップシートは、一般的な抱っこひも(腰ベルトタイプ抱っこひもなど)よりも涼しくお出かけできると思いますか?

はい :79%

いいえ:21%

Q3. ヒップシートは、一般的な抱っこひも(腰ベルトタイプ抱っこひもなど)よりも赤ちゃんがぐずりにくいと思いますか?

はい :81%

いいえ:19%

近年、夏場の抱っこひもは、親子の密着による「暑さ」や「蒸れ」、そしてそれによる「子どものぐずり」が深刻な悩みとなっています。

■夏の抱っこをもっと涼しく!『ポルバン アドバンス』の快適設計

POLBAN ADVANCE

ポルバン アドバンスは、赤ちゃんの背中を包まなくても抱っこできるので、熱がこもりにくいなど夏でも快適に抱っこができます。

■『ポルバン アドバンス』が、単なる抱っこひもを超えた育児のパートナーに!

授乳イメージシーン

一般的な抱っこひもは赤ちゃんの抱っこ機能だけですが、ポルバンシリーズで人気の「ポルバン アドバンス」は、画期的な特徴を多く持っています。

様々な育児に役立つ画期的なヒップシートです。

・【授乳をサポート】授乳クッション代わりに!

ヒップシートの台座を授乳時に活用することで赤ちゃんを支える負担を軽減でき、外出時にも持ち出しにくい授乳クッションの代わりとして活躍します。

・【寝かしつけの対策に】乳幼児睡眠コンサルタント・ねんねママ*もおすすめ!

育児の悩みランキングで上位の「寝かしつけ問題」をスッキリ解決。

サッと降ろせるので、寝付いた赤ちゃんを起こしにくく、スムーズな寝かしつけをサポートします。

*ねんねママについて:YouTubeチャンネル「ねんねママのもっとラクする子育て情報局」登録数11万人超。

InstagramやVoicyなどのSNSでも寝かしつけに悩む親向けの情報を発信。

・【子どもの成長に】モンテッソーリの考えにも通じる、「発達欲求」を満たしやすい!

「歩きたい」「抱っこしてほしい」といった子どもの心の変化に合わせて、手軽にさっと乗せおろしできるため、モンテッソーリ教育が大切にする子どもの自立心や探索心を満たしやすくなると言われています。

・【成長に合わせて進化】お子さまの成長とともに活躍の場が広がる!

ぴったり密着&しっかり安定”のダブルショルダーと“さっと着脱&お手軽サポート”のシングルショルダー。

別売りのショルダーパーツを併用することで、子どもの成長に合わせて活躍します。

■信頼の証!楽天ランキング常連&ママリ口コミ大賞1位受賞!

ママリ口コミ大賞

『ポルバン アドバンス』は、数多くのママ・パパから選ばれ、楽天ランキングのベビーカテゴリーで何度も1位を獲得。

さらに、子育て世代のリアルな声が集まる「ママリ口コミ大賞 パパズチョイス1位」も受賞しています。

これは、実際の使用者の皆様から寄せられる、確かな支持と信頼の証です。

■「POLBAN ADVANCE」の概要

POLBAN ADVANCE リップストップブラック

対象月齢:腰がすわってから(7ヵ月頃)〜36ヵ月(体重約15kg)まで

仕様 :対面抱っこ、前向き抱っこ、腰抱っこ

税込価格:11,000(税込)

色 :リップストップブラック、デニムブラック、メランジグレーなど多数

販売先 :・ラッキーベイビーストア本店

・ラッキーベイビーストア楽天市場店

・LUCKY BABY STORE JIYUGAOKA(ラッキーベイビーストア 自由が丘)

・全国のベビー専門店

シングルショルダーとダブルショルダー

■シングルショルダー

製品名 :POLBAN SINGLE SHOULDER(ポルバン シングルショルダー)

使用月齢 :腰がすわった乳児期(7ヵ月頃)〜36ヵ月(体重15kg)

税込価格 :2,750円(税込)

使用の場合は、POLBAN本体が必要です。

■ダブルショルダー

製品名 :POLBAN DOUBLE SHOULDER(ポルバン ダブルショルダー)

使用月齢 :首がすわった乳児期(4ヵ月頃)〜24ヵ月(体重13kg)

税込価格 :6,600円(税込)

使用の場合は、POLBAN本体が必要です。

