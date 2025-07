最大18,960円OFF！雲云テクノロジー「CuboAi プライムデーセール」

雲云テクノロジーは、2025年7月8日(火)0:00から7月19日(土)23:59まで、CuboAi公式サイトおよびAmazon公式ストアにて、「CuboAi プライムデーセール」を開催します。

雲云テクノロジー「CuboAi プライムデーセール」

■第1弾:プライムデーセール

期間 :2025年7月8日(火)0:00〜7月14日(月)23:59

開催場所:CuboAi公式サイト/Amazon公式ストア

割引方式:割引価格にて提供

■第2弾:プライムデー延長セール

期間 :2025年7月15日(火)0:00〜7月19日(土)23:59

開催場所:CuboAi公式サイト(クーポンコード割引:PRIMEDAY25)/Amazon公式ストア(ポイント還元での実質割引)

暑い夏でも、お子さまの体調管理や快適な睡眠環境づくりをサポートするCuboAiスマートベビーモニターを、年間最安値となる特別価格で提供します。

■対象商品・特別価格 ※税別

商品名 :CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)

通常価格 :51,800円

セール価格:35,040円

割引額 :16,760円 OFF

CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)

商品名 :CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット

通常価格 :66,800円

セール価格:47,840円

割引額 :18,960円 OFF

CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット

※赤ちゃんねんね見守りセットは、スマートベビーモニター(第3世代)とベビーセンサーパッドのお得なセット商品です。

【夏の子育てをサポートする CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)の特徴】

赤ちゃんをしっかり見守る多数の機能

■快適な睡眠環境をサポート

温湿度センサー搭載:室内環境が快適範囲を超えたらスマートフォンにお知らせ

AI子守唄機能:慣れない場所でも快適なねんねタイムを演出

■安心の見守り機能

顔覆われカバー&寝返りアラート:本体内蔵AIで旧モデルから6倍高速検知

2.5K QHDカメラ:スマートベビーモニター史上最高画質(※)で細部まで鮮明

過去72時間の自動録画:無料で最長3日間分の映像保存が可能

顔覆われカバー防止、寝返りアラート

■成長記録機能

成長トラッキング:アクセサリー不要の自動身長測定機能を世界初※実現

睡眠分析:詳細な睡眠レポートで赤ちゃんの快眠をサポート

睡眠分析

■家族での共有

家族シェア機能:最大8デバイスで簡単共有

※2025年同社調べ

【メッセージ】

赤ちゃんの睡眠環境をしっかり管理

暑い夏の季節は、赤ちゃんの体温調節や室内環境管理がより重要になります。

