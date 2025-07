【supercell Playback】 7月7日~7月17日 毎日21時プレミア公開

Supercellは、過去楽曲MV11本をフルサイズで順次公開する企画「supercell Playback」を7月7日より実施している。

Supercellは、音楽、イラスト、デザインなどの分野で幅広く活動するクリエイター集団。今回実施される企画では、7月7日から7月17日までの11日間、毎日21時に過去楽曲の未公開MVがフルサイズでプレミア公開される。

初日となる7月7日には「君の知らない物語」のMVが公開。本日21時より「さよならメモリーズ」のMV公開が予定されている。

【supercell - 君の知らない物語】【supercell - さよならメモリーズ】

また、期間中、Xにて楽曲の思い出や感想などを「#supercell_Playback」のハッシュタグをつけて投稿した人の中から、抽選で10名にryo直筆サイン入りアクリルブロックがプレゼントされるキャンペーンも実施中。当選者には「@ryo_spcl」からDMが送られる。

(C) supercell, INCS toenter Co.,ltd. & Sony Music Records Inc, All Rights Reserved.