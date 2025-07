【東京マルイ再販情報:6月26日~7月1日分】

東京マルイは、6月26日より7月1日にかけてエアガン4点を再販した。

今回再販されたのは、同社の18才以上向け電動ガンより電動ガンプラス「P-90プラス」や次世代電動ガン「スカーH フラット・ダークアース」など。ほかにも、14才以上向けガスブローバック・Rシリーズ「ハイキャパ5.1R ブラックモデル」と10才以上向けエアーハンドガン「H&K USP【ハイグレード/ホップアップ】」が再販された。

6月26日分

「P-90プラス」詳細

7月1日分

「H&K USP【ハイグレード/ホップアップ】」詳細

「ハイキャパ5.1R ブラックモデル」詳細

「スカーH フラット・ダークアース」詳細

価格:40,480円 全長:505mm 銃身長:247mm 重量:2,200g(空マガジン、ニッケル水素バッテリー含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー/MS•Li-Poバッテリー[スタンダードタイプ] 装弾数:68発価格:3,850円 全長:198mm 弾丸:6mm BB(0.12g) 動力源:無し(手動) 装弾数:25発価格:15,180円 全長:222mm 銃身長:33mm 重量:865g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:31+1発(1発は本体に装填した場合)価格:80,080円 全長:【16インチ】711mm(ストック折りたたみ時)/902mm/965mm(ストック伸長時)【13インチ】635mm(ストック折りたたみ時)/826mm/889mm(ストック伸長時) 銃身長:300mm 重量:3,630g 弾丸:6mm BB(0.2~0.28g) 動力源:8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー 装弾数:90発

