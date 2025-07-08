『霜降り明星ANN』聴取率首位返り咲き バナナマンと“し烈な戦い”「毎週がスペシャルウィーク」
ニッポン放送は8日、6月9日から15日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、『オールナイトニッポン（ANN）』各ブランド・各番組が全局中で首位を獲得した（個人全体：12歳〜69歳男女）と発表。『霜降り明星のオールナイトニッポン』も首位に返り咲いた。
【写真】スペシャルウィークも通常回で勝負した『霜降り明星ANN』
霜降り明星・せいやは、真裏にTBSラジオ『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』放送されていることから、この聴取率調査についてし烈な戦いが繰り広げられていると番組内で言及。「裏のバナナマンさんが強い」「バナナマンさんとし烈なやつ、もっと取り上げて」と呼びかけていた。
今回のスペシャルウィークでは「通常回」で勝負。冒頭、せいやが「オレらが大好きなスペシャルウィークですよ！」と意気込みながら、バナナマンの放送にゲストがいるか否かのトークで盛り上がった。せいやが「足し算で盛り上がっていきたい」とまっすぐに宣言。粗品が「毎週盛り上がっていますから」と話すと、せいやが「毎週がスペシャルウィークということで。お願いします。竹内まりやの…」と笑いを交えて話していた。
■全局中同時間帯 首位獲得番組（個人全体：12歳〜69歳・男女）
◇「オールナイトニッポンMUSIC10/GOLD」(毎週月曜〜金曜午後10時〜午前0時)
・「オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜〜木曜午後10時〜午前0時)
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜午後10時〜午前0時)
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週火曜午後10時〜午前0時)
・「森高千里オールナイトニッポンMUSIC10」(第2水曜午後10時〜午前0時)
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週木曜午後10時〜午前0時)
・「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」(週替わり金曜午後10時〜午前0時)
◇「オールナイトニッポンX(クロス)」
・「オールナイトニッポンX(クロス)」(毎週月曜〜金曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「JO1のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週水曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週木曜 深夜0時〜深夜0時58分)
◇「オールナイトニッポン」
・「オールナイトニッポン」（毎週月曜〜土曜 深夜1時〜深夜3時）
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜深夜1時〜深夜3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜深夜1時〜深夜3時）
・「霜降り明星のオールナイトニッポン」（毎週金曜深夜1時〜深夜3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜深夜1時〜深夜3時）
◇「オールナイトニッポンサタデースペシャル」
・「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜午後11時30分〜深夜1時）
◇「オールナイトニッポン0(ZERO)」
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週木曜深夜3時〜深夜4時30分）
【写真】スペシャルウィークも通常回で勝負した『霜降り明星ANN』
霜降り明星・せいやは、真裏にTBSラジオ『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』放送されていることから、この聴取率調査についてし烈な戦いが繰り広げられていると番組内で言及。「裏のバナナマンさんが強い」「バナナマンさんとし烈なやつ、もっと取り上げて」と呼びかけていた。
■全局中同時間帯 首位獲得番組（個人全体：12歳〜69歳・男女）
◇「オールナイトニッポンMUSIC10/GOLD」(毎週月曜〜金曜午後10時〜午前0時)
・「オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜〜木曜午後10時〜午前0時)
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜午後10時〜午前0時)
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週火曜午後10時〜午前0時)
・「森高千里オールナイトニッポンMUSIC10」(第2水曜午後10時〜午前0時)
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週木曜午後10時〜午前0時)
・「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」(週替わり金曜午後10時〜午前0時)
◇「オールナイトニッポンX(クロス)」
・「オールナイトニッポンX(クロス)」(毎週月曜〜金曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「JO1のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週水曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週木曜 深夜0時〜深夜0時58分)
◇「オールナイトニッポン」
・「オールナイトニッポン」（毎週月曜〜土曜 深夜1時〜深夜3時）
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜深夜1時〜深夜3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜深夜1時〜深夜3時）
・「霜降り明星のオールナイトニッポン」（毎週金曜深夜1時〜深夜3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜深夜1時〜深夜3時）
◇「オールナイトニッポンサタデースペシャル」
・「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜午後11時30分〜深夜1時）
◇「オールナイトニッポン0(ZERO)」
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週木曜深夜3時〜深夜4時30分）