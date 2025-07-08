SEVENTEEN¡¦HOSHI¡õWOOZI¡¢9·î¤è¤êÊ¼ÌòÍú¹Ô¤Ø¡Ö¤½¤ì¤¾¤ìÎ¦·³¤Î¸½ÌòÊ¼¤È¤·¤ÆÆþÂâ¤¹¤ë¡×¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
¡¡´Ú¹ñ¤Î13¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¤ÎHOSHI¡Ê¥Û¥·¡Ë¤¬9·î16Æü¡¢WOOZI¡Ê¥¦¥¸¡Ë¤¬9·î15Æü¤è¤êÊ¼ÌòÍú¹Ô¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬8Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤¬¡¢Weverse¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÇ÷ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡ª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëSEVENTEEN
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡ÖSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼HOSHI¤ÈWOOZI¤¬2025Ç¯9·î¤è¤êÊ¼ÌòµÁÌ³¤òÍú¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£WOOZI¤Ï9·î15Æü¡¢HOSHI¤Ï9·î16Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÎ¦·³¤Î¸½ÌòÊ¼¤È¤·¤ÆÆþÂâ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÆþÂâÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¸ø¼°³èÆ°¤È¤·¤Æ¡ØHOSHI X WOOZI FAN CONCERT [WARNING]¡Ù¸ø±é¤ä5th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¡ØYizhiyu VIDEO CALL¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ù¤Ê¤É¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö·±Îý½ê¤ÎÆþ½ê¼°¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î¾Ê¼¤ª¤è¤Ó²ÈÂ²¤¬¶¦¤Ë¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£HOSHI¤ÈWOOZI¤Ø¤Î±þ±ç¤ä¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Weverse¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¡ÖÉþÌ³³«»Ï¸å¤ÏSEVENTEEN¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âCARAT¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡HOSHI¤Ï1996Ç¯6·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£SEVENTTEEN¤È¤·¤Æ2015Ç¯5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎPERFORMANCE¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡WOOZI¤Ï1996Ç¯11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£SEVENTTEEN¤È¤·¤Æ2015Ç¯5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎVOCAL¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
SEVENTEEN HOSHI¡¢WOOZI¤ÎÊ¼ÌòµÁÌ³¤ÎÍú¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£
PLEDIS Entertainment¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£
SEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼HOSHI¤ÈWOOZI¤¬2025Ç¯9·î¤è¤êÊ¼ÌòµÁÌ³¤òÍú¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£WOOZI¤Ï9·î15Æü¡¢HOSHI¤Ï9·î16Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÎ¦·³¤Î¸½ÌòÊ¼¤È¤·¤ÆÆþÂâ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÆþÂâÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¸ø¼°³èÆ°¤È¤·¤Æ¡ÖHOSHI X WOOZI FAN CONCERT [WARNING] ¡×¸ø±é¤ä5th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎYizhiyu VIDEO CALL¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤É¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£ÉþÌ³³«»Ï¸å¤ÏSEVENTEEN¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âCARAT¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
·±Îý½ê¤ÎÆþ½ê¼°¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î¾Ê¼¤ª¤è¤Ó²ÈÂ²¤¬¶¦¤Ë¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£HOSHI¤ÈWOOZI¤Ø¤Î±þ±ç¤ä¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Weverse¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
HOSHI¤ÈWOOZI¤¬Ê¼ÌòµÁÌ³¤òÀ¿¼Â¤Ë²Ì¤¿¤·¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤Ê»Ñ¤ÇÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢CARAT¤Î³§ÍÍ¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¤È±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤â°ú¤Â³¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÇ÷ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡ª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëSEVENTEEN
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡ÖSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼HOSHI¤ÈWOOZI¤¬2025Ç¯9·î¤è¤êÊ¼ÌòµÁÌ³¤òÍú¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£WOOZI¤Ï9·î15Æü¡¢HOSHI¤Ï9·î16Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÎ¦·³¤Î¸½ÌòÊ¼¤È¤·¤ÆÆþÂâ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÆþÂâÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¸ø¼°³èÆ°¤È¤·¤Æ¡ØHOSHI X WOOZI FAN CONCERT [WARNING]¡Ù¸ø±é¤ä5th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¡ØYizhiyu VIDEO CALL¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ù¤Ê¤É¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡HOSHI¤Ï1996Ç¯6·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£SEVENTTEEN¤È¤·¤Æ2015Ç¯5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎPERFORMANCE¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡WOOZI¤Ï1996Ç¯11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£SEVENTTEEN¤È¤·¤Æ2015Ç¯5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎVOCAL¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
SEVENTEEN HOSHI¡¢WOOZI¤ÎÊ¼ÌòµÁÌ³¤ÎÍú¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£
PLEDIS Entertainment¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£
SEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼HOSHI¤ÈWOOZI¤¬2025Ç¯9·î¤è¤êÊ¼ÌòµÁÌ³¤òÍú¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£WOOZI¤Ï9·î15Æü¡¢HOSHI¤Ï9·î16Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÎ¦·³¤Î¸½ÌòÊ¼¤È¤·¤ÆÆþÂâ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÆþÂâÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¸ø¼°³èÆ°¤È¤·¤Æ¡ÖHOSHI X WOOZI FAN CONCERT [WARNING] ¡×¸ø±é¤ä5th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎYizhiyu VIDEO CALL¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤É¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£ÉþÌ³³«»Ï¸å¤ÏSEVENTEEN¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âCARAT¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
·±Îý½ê¤ÎÆþ½ê¼°¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î¾Ê¼¤ª¤è¤Ó²ÈÂ²¤¬¶¦¤Ë¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£HOSHI¤ÈWOOZI¤Ø¤Î±þ±ç¤ä¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Weverse¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
HOSHI¤ÈWOOZI¤¬Ê¼ÌòµÁÌ³¤òÀ¿¼Â¤Ë²Ì¤¿¤·¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤Ê»Ñ¤ÇÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢CARAT¤Î³§ÍÍ¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¤È±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤â°ú¤Â³¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£