Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤óàÃÆ´Ý¥Ü¥¯¥·¥ó¥°´ÑÀï¥Ä¥¢¡¼áÅö»þ¤ÎÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¥ª¡¼¥Ê¡¼¡õÀî¾åÅ¯¼£´ÆÆÄ¤¬·ãÅÜ
¡ÚÀÖ¥Ú¥ó¡ª¡ÛÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿°ïÏÃ¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µð¿Í¤¬¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ù¥í¥Ó¡¼¥Á¤Ë¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÎý½¬»ÜÀß¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤¿£±£¹£¶£±Ç¯¡¢¥ª¥ë¥¹¥È¥ó´ÆÆÄ¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤Û¤ì¹þ¤ó¤Ç´«Í¶¡££¶£³Ç¯¤Ë¥ª¥Þ¥ê¡¼²ñÄ¹¤¬ÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÄ¹Åè¤Î¾ùÅÏ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£¤¬¡¢ÂçÀµÎÏ¤¬¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¿ÍÂè£±¹æ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡ÖÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¡¦Ä¹Åè¡×¤Ï¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ù¥í¥Ó¡¼¥Á¤ËÂçÊÑ°¦Ãå¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£Âè£²¼¡´ÆÆÄ»þÂå¡¢¡Ö¥Ù¥í¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¥¥ã¥ó¥×¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ù¥í¥Ó¡¼¥Á¤ÏÎý½¬»ÜÀß¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤âÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Í¡£¥Õ¥í¥ê¥À¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Êµå¾ì¤òÅ¾Àï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î´¶¤¸¤òº£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤âÌ£¤ï¤ï¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡×
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹Åè´ÆÆÄ¤Î¤³¤Î´õË¾¤â¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¥Í¥Ã¥È¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿£¹£°Ç¯Âå¡¢Ä¹Åèµð¿Í¤Ï¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î³ÈÈÎºàÎÁ¡£ÅÏÊÕ¹±Íº¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎµÜºê¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤ª¤«¤²¤ÇµÜºê¤Ë¤ÏÏ¢ÆüÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¤¬¡¢ÅÏÊÕ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤³¤¦ÅÇ¤¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡ÖµÜºê¤Ë¤É¤ì¤À¤±¥Õ¥¡¥ó¤¬Íè¤Æ¤â¡¢ÆÉÇä¤Ï¡ÊÈÎÇäÉô¿ô¤Ç¡ËºÇ²¼°Ì¤À¡ª¡×
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï£¶£±Ç¯¤Î¥Ù¥í¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤â¡¢ÀµÎÏ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÅÜ¤é¤»¤ë¡È»ö·ï¡É¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Æ±Ç¯£³·î£±£³Æü¡¢µÙÍÜÆü¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤³¤Ã¤½¤ê¥Þ¥¤¥¢¥ß¥Ó¡¼¥Á¤ØÂ¤ò±ä¤Ð¤·¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Æ±¹Ô¤·¤¿¤Î¤ÏÆ£ÅÄ¸µ»Ê¤µ¤ó¤ÈÆñÇÈ¾¼ÆóÏº¤µ¤ó¡£Ä«¡¢¹ñÆâÀþ¤Ç¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ØÈô¤Ó¡¢»î¹ç¸å¤ËÌë¹Ô¥Ð¥¹¤Ç¥È¥ó¥ÜÊÖ¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈÃÆ´Ý¥Ä¥¢¡¼¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¸á¸å£±£°»þ£³£°Ê¬¡¢¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Àï¤Ï¡¢²¦¼Ô¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥Ñ¥¿¡¼¥½¥ó¤¬Ä©Àï¼Ô¥¤¥ó¥²¥Þ¥ë¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤ò£¶²ó£Ë£Ï¡£¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤¬¥«¥¦¥ó¥È£¹¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤¢¤ª¤à¤±¤Ë¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·àÅª¤Ê·èÃå¤Ë¡¢¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÏÂç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î´ÑÀïÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô¡¢µåÃÄ¤Ëµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó°ì¹Ô¤ÏÀî¾å´ÆÆÄ¤Ë¤³¤Ã¤Æ¤êÌý¤ò¹Ê¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î·ï¤òÆüËÜ¤ÇÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿ÂçÀµÎÏ¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤«¤»¤È¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤È·ãÅÜ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤Î¥ë¡¼¥ëÇË¤ê¤â¡¢º£¤É¤¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï¥¹¥±¡¼¥ë¤¬°ã¤¦¡£¤µ¤¹¤¬¥ß¥¹¥¿¡¼¡¢¤È¸À¤¦¤Ù¤¤«¡£¡¡