ハワイアンテイストのグルメバーガー&サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」に、新たなウマ辛新体験を味わえる「シラチャー バーガー」が登場!

「スパイシー シラチャー チーズバーガー」など新メニュー3種が期間限定で販売されます☆

クア・アイナ「シラチャー バーガー」

販売期間:2025年7月16日(水)〜9月30日(火)※終了時期は変更になる場合があります

販売店舗:日本国内のクア・アイナ全店

※終日、ドリンク・フレンチフライ付きのお得なセットも用意されます

アメリカやハワイをはじめ世界で大人気のホットソース「シラチャーソース」を使った新メニューが「クア・アイナ」に登場。

唐辛子にガーリックが加わった、酸味が少なく旨みのある辛さのソースがクア・アイナでは使用されています。

保存料・着色料なしの唐辛子をベースとした真っ赤な見た目とは裏腹に、口に入れた瞬間深みのある旨みが広がり、クア・アイナのバーガーと相性抜群!

タイのシラチャー地方で造られていたソースを起源としてアメリカでメニュー化され、現在では熱狂的人気を誇っています。

ハワイでも人気の新たなウマ辛新体験が楽しめる、夏の新作メニュー3種を紹介していきます☆

スパイシー シラチャー バーガー

単品価格:1,550円(税込)

「シラチャーソース」 と素材の組み合わせが秀逸なウマ辛バーガー「スパイシー シラチャー バーガー」

溶岩石で焼き上げるビーフパティに重ねるのは、「シラチャーソース」とこのソースを引き立てるパインです。

更にカリカリに焼き上げたベーコン、グリルオニオン、フレッシュなレタス、トマトが贅沢にサンドされています。

スパイシー シラチャー チーズバーガー

単品価格:1,680円(税込)

「スパイシー シラチャー バーガー」に人気のチェダチーズをサンドした「スパイシー シラチャー チーズバーガー」

チーズをサンドすることで、まろやかな仕上がりに仕上げられています。

食べ進むたびに重なる味わいが堪能できる一品です。

スパイシー シラチャー チキンバーガー

単品価格:1,240円

パン粉とスパイスを使用した特製の衣をつけ、サクッとジューシーに仕上げたフライドチキンを使用した「スパイシー シラチャー チキンバーガー」

フライドチキンにとウマ辛ソースの味わいが絶妙にマッチしたメニューです。

食欲が加速する、まさにやみつきになる新体験のおいしさが堪能できます。

唐辛子にガーリックが加わった、酸味が少なく旨みのある辛さの「シラチャーソース」を使用した新バーガー。

クア・アイナにて2025年7月16日より販売される「シラチャー バーガー」3種の紹介でした☆

※写真はイメージです

※価格・内容は予告なく変更する場合があります

