丹波素材をふんだんに使用！中島大祥堂「夏季限定かき氷」

中島大祥堂「夏季限定かき氷」

中島大祥堂は、2025年7月より、丹波本店(兵庫県丹波市)と淀屋橋店(大阪市中央区)のカフェメニューにて、夏季限定のかき氷を発売。

自然豊かな丹波の厳選素材を活かし、贅沢な味わいと繊細な食感に仕上げました。

エスプーマのなめらかさや純氷のふわふわ感、トッピングのアクセントなどが特長で、夏のカフェタイムを彩るラインナップです。

【丹波本店 限定メニュー】

■丹波産ほうじ茶と黒豆きなこエスプーマ 1,760円(税込)

芳ばしい丹波産ほうじ茶ソースと黒豆きなこのやさしい香り。

さらに丹波産大納言小豆の豊かな甘みが重なり、素材の深みを感じられるかき氷です。

中には丹波大納言小豆餡を忍ばせ、別添えの白玉とあわせて、食べ進めるごとに異なる味わいが広がります。

※販売期間:7月1日〜9月15日

丹波産ほうじ茶と黒豆きなこエスプーマ

■丹波産大納言小豆と宇治抹茶エスプーマ 1,760円(税込)

宇治抹茶を贅沢に使用したシロップと、抹茶のエスプーマを重ねた和の風味あふれる一品。

中には丹波大納言小豆餡とバニラアイスが忍ばせてあり、白玉との組み合わせも絶妙。

暑い季節にすっきりと味わえる大人のかき氷です。

※販売期間:7月1日〜9月15日

丹波産大納言小豆と宇治抹茶エスプーマ

■丹波産いちごとミルクエスプーマ 1,760円(税込)

華やかな丹波産いちごの風味を楽しめるかき氷。

ミルクのエスプーマがやさしく広がり、苺ジャムとバニラアイスが甘みの層を加えます。

玄米パフ入りメレンゲが食感のアクセントです。

※販売期間:7月1日〜9月15日

丹波産いちごとミルクエスプーマ

【淀屋橋店 限定メニュー】

■やわもちの宇治抹茶大福かき氷 1,705円(税込)

甘さ控えめで香り高い抹茶蜜に、トンカ豆がふわりと香る練乳ソースを合わせた、奥行きある味わいのかき氷。

中にはやわらかな抹茶わらび餅、丹波大納言小豆、バニラアイスを忍ばせ、仕上げには、なめらかな抹茶クリームともちっとした求肥、ロースト玄米パフの香ばしい食感をプラス。

純氷を削って仕立てた、軽やかで繊細な口どけも楽しめる一品です。

※販売期間:7月7日〜9月30日

やわもちの宇治抹茶大福かき氷

■丹波いちごミルクかき氷 〜トンカの香りを添えて〜 1,705円(税込)

自家製の苺シロップと、トンカ豆が香る練乳シロップをたっぷりとかけた、やさしく香る一杯。

中には杏仁豆腐を忍ばせており、いちごの爽やかな酸味と、杏仁のやわらかな甘みが絶妙に重なります。

トッピングには、サクサクのパイクラムと苺のメレンゲ。

ミルフィーユを思わせる食感と香りが、夏のひとときを彩ります。

※販売期間:7月7日〜8月11日

丹波いちごミルクかき氷 〜トンカの香りを添えて〜

■丹波檸檬ミルクかき氷 〜丹波産はちみつの香りと共に〜 1,705円(税込)

丹波産檸檬の爽やかな香りと、マスカルポーネチーズのまろやかなコクが重なり合う、爽やかな味わいのかき氷。

中には、丹波産はちみつを使った檸檬ゼリーを忍ばせ、ほんのりラム酒を効かせることで奥行きのある風味に仕上げました。

サクサクのクランブルや、カソナードのジャリっとした食感を残した檸檬ソースがアクセントとなり、ひと口ごとに異なる味わいが感じられます。

※販売期間:8月12日〜9月30日

丹波檸檬ミルクかき氷 〜丹波産はちみつの香りと共に〜

中島大祥堂 丹波本店/外観

【販売店情報】

■中島大祥堂 丹波本店

所在地 :〒669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原448番地

TEL :0795-73-0160

営業時間:平日 販売 11:00〜17:00/カフェ 11:00〜17:00

土日祝 販売 10:00〜17:30/カフェ 11:00〜17:30

■中島大祥堂 淀屋橋店

所在地 :〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-2-23 新・大阪信愛ビル1F

TEL :06-6926-8152

営業時間:10:00〜19:00

