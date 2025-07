「SAKAMOTO DAYS」コラボ！Bialetti(ビアレッティ)

「Bialetti(ビアレッティ)」は、世界中で大人気のTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』とのコラボレーションします。

「Bialetti(ビアレッティ)」は、世界中で大人気のTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』とのコラボレーション!

大人気シリーズのコミカルでエキサイティングな世界観が、アイコニックな「モカエキスプレス」や新たなコーヒーブレンド「アサシンブレンド」に彩りを添え、これまで以上に刺激的で楽しいコーヒーブレイクを演出します。

このコラボレーションのために描きおろされたイラストがあしらわれた限定パッケージは、ファン必見のデザインとなっています。

『SAKAMOTO DAYS』は、“伝説”と恐れられた元・殺し屋が、愛する家族との平穏な日々を守るため、迫り来る刺客たちに立ち向かうアクション満載の人気アニメ。

ギャグとバトルが絶妙に絡み合うスピーディな展開と、個性豊かなキャラクターたちの掛け合いが多くのファンを魅了しています。

そんな『SAKAMOTO DAYS』の熱量を、ビアレッティは香り高いコーヒー体験として届けます。

1933年の誕生以来、イタリアの家庭で親しまれてきた「モカエキスプレス」に、アニメの世界観を融合させた今回のコラボレーションは、緊張感と癒しが同居する唯一無二のコレクションです。

物語のように強さと優しさが共存するデザインとブレンドが、あなたのコーヒータイムをドラマチックに彩ります。

■製品情報

SAKAMOTO DAYS モカエキスプレス 3カップ

商品名:SAKAMOTO DAYS モカエキスプレス 3カップ

ビアレッティの伝統あるモカエキスプレスに、アニメの躍動感と明るさを融合させました。

目覚めの一杯が、まるで物語の幕開けのように日常を刺激的に彩ります。

3カップ用

価格:8,800円(税込)

SAKAMOTO DAYS コーヒーマグ

商品名:SAKAMOTO DAYS コーヒーマグ

アニメの迫力あるバトルシーンを思わせる情熱のレッドマグと、ギャグ要素と日常のほっこり感を体現するイエローマグ。

しっかりとした陶器の質感とたっぷりサイズで、ホットもアイスもたっぷり楽しめます。

お気に入りのキャラクターを想いながら飲むコーヒーが、きっといつもより濃く感じられるはずです。

内容量:350ml

価格 :1,980円(税込)

SAKAMOTO DAYS カップ&ソーサーセット

商品名:SAKAMOTO DAYS カップ&ソーサーセット

重厚感あるカップとソーサーにさりげなくあしらわれたデザインが、アニメの“静と動”の世界を象徴。

朝のひとときも夜のリラックスタイムも、このセットがあればより深い余韻を楽しめます。

コーヒーを注ぐたび、キャラクターたちのドラマがよみがえる逸品です。

内容量:80ml

価格 :4,980円(税込)

SAKAMOTO DAYS アサシンブレンド 細挽コーヒー粉(袋)

商品名:SAKAMOTO DAYS アサシンブレンド 細挽コーヒー粉(袋)

100%アラビカ豆使用のアサシンブレンド。

ヘーゼルナッツやドライフルーツの香りが広がり、フルボディの深い味わいが特徴です。

まるでキャラクターたちの個性のように複雑で奥深く、ドリップやエスプレッソなど淹れ方によって異なる表情が楽しめます。

内容量:250g

価格 :1,980円(税込)

SAKAMOTO DAYS アサシンブレンド 細挽コーヒー粉(缶)

商品名:SAKAMOTO DAYS アサシンブレンド 細挽コーヒー粉(缶)

アニメとのコラボ缶に収められた限定仕様のアサシンブレンド。

100%アラビカ豆ならではの高品質なコクと香りが詰まっています。

缶を開けた瞬間、広がる芳醇な香りとともに物語のワンシーンがよみがえる、ファン必携のコレクターズアイテムです。

内容量:250g

価格 :3,500円(税込)

