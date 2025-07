固定もレバーでワンタッチで素早い高さ変更可能！レオフォトジャパン「AZ-204C, AZ-235C」

レオフォトジャパンは、独特な脚形状を採用しコンパクトに収納可能なAZ(アジュール)シリーズ三脚【AZ-204C, AZ-235C】を、2025年7月11日(金)に発売します。

レオフォトジャパンは、独特な脚形状を採用しコンパクトに収納可能なAZ(アジュール)シリーズ三脚【AZ-204C, AZ-235C】を、2025年7月11日(金)に発売。

【楕円状のカーボンとレバーロック方式を採用】

従来の真円状のカーボンと比べ更にコンパクトかつ運搬時握りやすい楕円状のカーボンパイプを採用。

脚ロック方式はレバーロック方式を採用。

老若男女問わず確実なロックが可能な使いやすい製品となっています。

【コンパクトに収納可能なY字センターポール】

高さ調整をするセンターポールは丸形のセンターポールよりコンパクトに収納可能なY字の形状を採用。

固定もレバーでワンタッチとなっており、素早い高さ変更が可能となっています。

【Leofoto(レオフォト)初のセンターポール切り離し機能搭載】

Leofoto(レオフォト)製品では初のセンターポールを中間で切り離す機能を搭載。

雲台取付ベースを回す事でセンターポールを切り離し、スピーディーなローアングル撮影が可能となっています。

【開脚角度は4段階】

Leofoto(レオフォト)製品では23°/55°/85°の3段階の開脚角度が多い中、AZ(アジュール)シリーズは23°/42°/62°/82°の4段階を実現。

設置場所に応じたより適切な開脚角度を選べるようになっています。

【細かな部分が使いやすい仕様】

センターポールのエンドフックは紛失を防ぐ一体型。

回転させ、センターポールが抜けないようにできます。

また、石突キャップを外す事でスパイク石突が使用可能になったり、1/4インチネジによるアクセサリーの取り付けも可能と使いやすい機能が多数搭載されています。

【AZ-204C+LH-25R製品仕様】

発売日 :2025年7月11日

希望小売価格:66,000円(税込)

耐荷重量 :7kg

重量 :1,200g

全伸長 :1,405mm

伸長 :1,160mm

最低高 :165mm

段数 :4

脚最大径 :35mm

ベース径 :40mm

収納高 :480mm

【AZ-204C 製品仕様】

発売日 :2025年7月11日

希望小売価格:59,400円(税込)

耐荷重量 :7kg

重量 :960g

全伸長 :1,330mm

伸長 :1,085mm

最低高 :89mm

段数 :4

脚最大径 :35mm

ベース径 :40mm

収納高 :405mm

【AZ-235C+LH-30R製品仕様】

発売日 :2025年7月11日

希望小売価格:83,160円(税込)

耐荷重量 :10kg

重量 :1,500g

全伸長 :1,612mm

伸長 :1,375mm

最低高 :171mm

段数 :5

脚最大径 :38.5mm

ベース径 :49mm

収納高 :486mm

【AZ-235C 製品仕様】

発売日 :2025年7月11日

希望小売価格:72,600円(税込)

耐荷重量 :10kg

重量 :1,210g

全伸長 :1,530mm

伸長 :1,293mm

最低高 :89mm

段数 :5

脚最大径 :38.5mm

ベース径 :49mm

収納高 :405mm

