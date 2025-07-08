オードリーがV54、乃木坂46がV22、SixTONESがV24達成【ANN首位番組一覧】
ニッポン放送は8日、6月9日から15日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、『オールナイトニッポン（ANN）』各ブランド・各番組が全局中で首位を獲得した（個人全体：12歳〜69歳男女）と発表した。
【写真】ペケ芸人との呼称に猛抗議する岡村隆史
深夜1時からのANNでは『オードリーANN』が54回連続、久保史緒里がパーソナリティの『乃木坂46ANN』が22回連続、『ナインティナインANN』が4回連続となった。また、土曜日の午後11時半から放送の『SixTONES ANNサタデースペシャル』が24回連続で首位を獲得した（出演時通算。放送休止、特番となった場合は除く）。
■全局中同時間帯 首位獲得番組（個人全体：12歳〜69歳・男女）
◇「オールナイトニッポンMUSIC10/GOLD」(毎週月曜〜金曜午後10時〜午前0時)
・「オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜〜木曜午後10時〜午前0時)
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜午後10時〜午前0時)
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週火曜午後10時〜午前0時)
・「森高千里オールナイトニッポンMUSIC10」(第2水曜午後10時〜午前0時)
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週木曜午後10時〜午前0時)
・「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」(週替わり金曜午後10時〜午前0時)
◇「オールナイトニッポンX(クロス)」
・「オールナイトニッポンX(クロス)」(毎週月曜〜金曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「JO1のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週水曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週木曜 深夜0時〜深夜0時58分)
◇「オールナイトニッポン」
・「オールナイトニッポン」（毎週月曜〜土曜 深夜1時〜深夜3時）
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜深夜1時〜深夜3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜深夜1時〜深夜3時）
・「霜降り明星のオールナイトニッポン」（毎週金曜深夜1時〜深夜3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜深夜1時〜深夜3時）
◇「オールナイトニッポンサタデースペシャル」
・「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜午後11時30分〜深夜1時）
◇「オールナイトニッポン0(ZERO)」
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週木曜深夜3時〜深夜4時30分）
【写真】ペケ芸人との呼称に猛抗議する岡村隆史
深夜1時からのANNでは『オードリーANN』が54回連続、久保史緒里がパーソナリティの『乃木坂46ANN』が22回連続、『ナインティナインANN』が4回連続となった。また、土曜日の午後11時半から放送の『SixTONES ANNサタデースペシャル』が24回連続で首位を獲得した（出演時通算。放送休止、特番となった場合は除く）。
◇「オールナイトニッポンMUSIC10/GOLD」(毎週月曜〜金曜午後10時〜午前0時)
・「オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜〜木曜午後10時〜午前0時)
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜午後10時〜午前0時)
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週火曜午後10時〜午前0時)
・「森高千里オールナイトニッポンMUSIC10」(第2水曜午後10時〜午前0時)
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週木曜午後10時〜午前0時)
・「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」(週替わり金曜午後10時〜午前0時)
◇「オールナイトニッポンX(クロス)」
・「オールナイトニッポンX(クロス)」(毎週月曜〜金曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「JO1のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週水曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週木曜 深夜0時〜深夜0時58分)
◇「オールナイトニッポン」
・「オールナイトニッポン」（毎週月曜〜土曜 深夜1時〜深夜3時）
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜深夜1時〜深夜3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜深夜1時〜深夜3時）
・「霜降り明星のオールナイトニッポン」（毎週金曜深夜1時〜深夜3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜深夜1時〜深夜3時）
◇「オールナイトニッポンサタデースペシャル」
・「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜午後11時30分〜深夜1時）
◇「オールナイトニッポン0(ZERO)」
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週木曜深夜3時〜深夜4時30分）