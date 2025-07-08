キャンペーン：SanDisk製品が「Amazon プライムデー」の割引対象に 先行セールから参加 「Extreme PRO」など上位モデルも
SanDisk Portable SSD Extreme PRO
サンディスクは、7月8日（火）からスタートする「Amazon プライムデー」の先行セールに参加。続く本セールとあわせて、ポータブルSSDやメモリーカード製品などをセール価格で販売中だ。
おなじみの「Extreme PRO」の名を冠したポータブルSSD、CFexpress Type Bメモリーカード、UHS-II対応のSDXCメモリーカードなどが、割引販売の対象として設定されている。
セール期間先行セール：2025年7月8日（火）0時00分～7月10日（木）23時59分 Amazon プライムデー（本セール）：2025年7月11日（金）0時00分～7月14日（月）23時59分
対象製品（一部）
SanDisk Portable SSD Extreme PRO 4TB
72,576円→61,667円（15%OFF）
SanDisk Portable SSD Extreme 8TB
102,424円→ 87,000円（15%OFF）
SanDisk Extreme PRO CFexpress Type B 512GB
34,883円→ 28,121円
SanDisk Extreme PRO UHSII SD Card 128GB
25,050円→ 21,292円
SanDisk Desktop SSD 4TB
56,934円→ 51,333円