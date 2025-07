【ライブレポート】オアシス再結成ツアー初日公演。ノエルとリアムが歩きながら繋いだ手を高く挙げて登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「私たちそれぞれが胸に秘めてきたオアシスの思い出を、再結成したオアシスはまったく壊さないでくれた。いい再結成だった」(※ライブレポートより)

2024年にデビュー30周年を迎え、奇跡の再結成と2025年7月からのワールドツアーを発表したオアシス。2024年夏のUK公演チケット販売開始日には、世界158ヵ国のファンから1,000万人以上の応募が殺到。前例のないチケット争奪戦からも、彼らの音楽が今なお世界中で高い人気を誇っていることが改めて証明されていた。公演日が近づくにつれ熱狂ぶりはますます高まりを見せ、その期待は最高潮に達していたが、ついに待望の再結成ツアー『oasis live ‘25』が開幕。英国時間の7月4日、UKウェールズの首都カーディフにあるプリンシパリティ・スタジアムにて初日公演を行った。

オアシスとしてのライブ開催は2009年8月以来、約16年ぶり――間違いなく今年最大のカルチャーイベント。それは、ギャラガー兄弟の和解を祝福する喜びに満ちた一夜となった。

【ライブレポート】

待ちかねたファンを前に、THIS IS NOT A DRILLという言葉が不穏なトーンでアナウンスされ、スピードメーターが映り、さあ、ついに、「Fuckin in the Bushes」が流れた! 「ここからがThis is Historyだね」と心の中で呟くこちらの思惑を容赦なく上書きするかのように、This is it, This is Happening, Cardiff…そんな言葉たちがコラージュのように激しく背景に映し出される。そして16年ぶりについに、オアシスがステージに登場。なんと、ノエルとリアムが歩きながら繋いだ手を高く挙げているじゃないか! ノエルがロマンチストでありつつ演出じみたドラマチックさが嫌いなことは、ファンは周知のとおり。きっとリアムがその場で思いついて繋いだんだろう。でも、兄貴もまんざらではなさそうな様子が遠目でもわかる。ああ、鳥肌が立つほど懐かしい、この空気感、このコンビネーション! あのふたりが同じステージに立っている! ついにオアシス復活だ!

そうやって目を喜ばせてくれたあと、次のポイントは「どの曲を最初にやるか」だ。始まったのは、「Hello」のイントロ。2nd『(What’s the Story) Moring Glory?』の冒頭を飾る曲だ。Hello, hello, it’s good to be back, good to be back ―なるほどなあ! これほど2025年現在の彼らの状況と気持ちを象徴するのにぴったりの曲だとは、もちろん30年前に聴いたときは想像もしなかった。タイムマシンに乗って昔のノエルに取材して、あなたたちは2025年に再結成をして、その初日の冒頭で「Hello」をやります、その時点で歌詞に会場中が最高に感動するんです、と話したら彼はどんな顔をするだろう。「よくわからないけど、まあな。オレは天才だからな」―そんな返答が聞こえてくるようだ。

そして考える。仮に2009年に兄弟ゲンカで解散することなく、彼らがあのまま続いていたとしたら。2025年のオアシスは、私が今夜観た英Cardiffでの再結成ライブのような唖然とするほどの感動を果たして生み出してくれただろうか。続けることが目的と化したあと、つまらないアレンジを施した昔の名曲を消化試合のように往年のファンにだらだら届けていたとしたら、そんな世界線にいるオアシスは私たちの知っているオアシスではない。それくらい、オアシス・ファンのオアシスへの期待値は、それが私たち自身の青春の風景と分かち難く結びついているからこそ高値安定を保ち続ける。当然、あれから16年の時が経とうとオアシスへの信頼は揺らぐことなど一切ない。

結論から書こう。16年の時を経た再結成初日のオアシスは、エベレストよりもはるかに高い我々の期待値を超えてなお素晴らしかった。まったくがっかりしなかったどころか、ああ、この瞬間に結実するために解散後16年間のノエルとリアムそれぞれの活動があり、それを見届けてきた私たちが存在したのだなと、流れた時間のすべてをついに種明かししたかのようだ。

なにしろ、登場曲のFuckin in the Bushesを除けば、合計23曲のうちデビュー作『Definitely Maybe』から6曲、2nd『(What’s the Story) Moring Glory?』から8曲、3rd『Be Here Now』から3曲。それに加えて1994年のシングル「Whatever」と、1994年から1995年にかけてのシングルのB面曲を5曲。ひと言で説明すると、今回のライブで選ばれたのはすべて90年代半ばの曲だった。

そうなのだ、ボーンヘッドがギタリストとして名を連ねた時点で気づけばよかった。今回の23曲はすべて、ボーンヘッドがいた時代の曲だ。初期衝動と急激な人気上昇、そして自らが振りまく喧騒とがごちゃ混ぜになり、あの頃のオアシスは天下無敵だった。たとえようがないほど特別な存在だった。

思い出してもみてほしい、リアムがやりたがってきた再結成を、ノエルは最後まで否定していた。ノエルが最終的に首を縦にふった理由は、他でもない、あの頃の曲を再結成して今また演りたい、あの頃を知らない世代へ伝えたいと思ったからだろう。その境地に至った理由は、タイミング的に考えるとノエルが自分のルーツに触れるような4thソロアルバム『Council Skies』を作ったことが起点にあるはずだ。

マンチェスターのバーネイジの公営住宅で、夢も希望もないなかで窓の外に広がる空(Council skies)を見ていたノエル少年。彼が音楽の中に希望を見つけ、それを追い続けたからこそあの素晴らしき1994年から1997年までの無敵のオアシス黄金期がある。

そんなことを心の片隅に置いていると、再結成ライブで演奏された23曲がびっくりするほどオリジナルそのままのアレンジだったことに、おのずと納得がいく。「Supersonic」のイントロが長かったことなどを除けば、あからさまにオリジナルを逸脱した曲はなかった。つまり曲そのものの持つエネルギーが損なわれることなく伝わるからこそ、オレの曲とあいつの声があればオアシスだ、というノエルの確信までもこの日のライブからは届いた。原点回帰の再結成。しかも年齢と経験を重ねた演奏と歌声で原点回帰を果たしたからこそ、いい意味で空間が多めだったあの1stアルバムの曲たちの音も、3本のギターが重なる太い音でそのまま弾かれて、嘘がないままスタジアムクラスの曲として生まれ変わる。

しかも、この時期の曲は基本的にノエルが作曲し、リアムが歌うものが中心だった。つまり、ノエルはステージの上でギターの演奏に集中し、リアムはマイクと格闘するかのように腹の底から声を放つ必要がある。昨夜の兄弟は、それぞれのソロ活動ではついぞ見られない様子を見せてくれた。つまり、ノエルはソロのときよりもずっと楽しげにギタリストとしての職務に専念し(とはいえ、オーディエンスを見守る仏のような微笑みを浮かべつつギターを弾くさまは新鮮ではあった)、リアムは兄が書いたロックンロール・トラックを、歌声でねじ伏せるかのようにマイクと格闘していた。それぞれのソロライブを観たときに少しずつ物足りなかった何かが、オアシスとしてしっかりと充足し放たれている様子は、想定していなかった分だけ正直目を見張った。ああ、私たちはこれを見たかったんだな。そして、彼ら自身もこれをやりたかったんだろうな。これでいいのだ。これが、いいのだ。こういう再結成で、本当に良かった。

オアシスが再結成ツアーの初日に選んだのは英カーディフ。ロンドンから特急電車で約2時間、ウェールズの首都でもある。会場のPrincipality Stadiumは駅から徒歩圏内。前日にノエルが特急電車で会場入りした話がニュースになり、我らがアニキはロックンロールな期待を裏切らないとここでも証明していた。

さて、私も初日午後にロンドンから電車でカーディフに着いたわけだが、Bristolあたりから地元のオアシスファンが酒瓶やビール片手に電車に乗り、大きな声で語り、ガハハと笑い合っている。カーディフの街自体がまさにその拡大バージョン。ものすごい人数のオアシスファンが、バンドTシャツを身につけたり、リアムっぽいハットを被りつつ街中で笑い、飲み、大声で合唱している。

パブやゲームセンターは大音量でオアシス曲を流し、お店のポスターや看板でもギャラガー兄弟の姿があちこちで見られた。平日昼間からこうやってオアシス祭りで町中が盛り上がるとは、さすが国民的バンド。耳を澄ますと、フランス語やドイツ語をはじめ、英語以外の言葉があちこちから聞こえてくる。まさかの再結成ツアーの初日に合わせ、私を含めて全世界からオアシス・ファンが集まっている様相だ。

トップバッターのCASTから観ようと会場に着くと、意外なほどスムーズにスタジアムに入れた。元The La’s(ラーズ)の、という枕詞も不要なジョン・パワーはオアシスの昔からの盟友。リアムの『Definitely Maybe』の30周年ツアーのオープニングも務めた。若々しくポップな雰囲気を醸し出しつつ、ギターに耳を澄ますと荘厳さすら感じさせるサイケデリックなトーン。バンドとしての技術で会場を魅せつつ、一方で初期の名曲「Alight」で軽やかに踊らせるなど、ベテランならではの巧みな使い分けはさすがだった。

続くオープニングは、リチャード・アシュクロフト。言うまでもなくザ・ヴァーブのフロントマンであり、オアシスが「Cast No Shadow」で歌ったのがまさしくこの人(この日のオアシスのセットリストには、当然この曲も入っていた)。「Sonnet」に始まり「Bitter Sweet Symphony」で幕を閉じた、というだけでもこの日の彼のライブがいかに大サービス、かつオアシスへのリスペクトに満ちていたかわかるだろう。

今回のオープニングアクトは、ジョン・パワーしかり、リチャード・アシュクロフトしかりで、イギリス北部のロックミュージシャンたちへのオアシスの仲間意識と信頼度の高さが伝わってくる。しかも、あのリチャード・アシュクロフトが「僕が今日最初のオアシス・コールをやるね、オーウェイシス、オーウェイシス」と真顔でやったのには卒倒しそうになった。最高すぎる。

予定時間20時15分の少し前に、冒頭で書いたようにオアシスのライブが始まった。3曲目の「Acquiesce」ですでに、ただ歌うのではなくマイクにケンカを売るように歌い上げるリアムには目を見張った。4曲目の「Morning Glory」、私のメモには「マイクと闘いギターと闘う、これぞオアシス」と記載されている。つまり、そういうことである。「Cigarettes & Alcohol」でリアムは観客に「後ろを向いてみんな隣の人と肩を組めー」と指示。そんなことをするリアムを初めて見た気がする。「Fade Away」ではノエルもうれしそうに笑いながら弾いている。リアムはステージの上ではラッドなので笑わない一方、ノエルが本当に楽しそうにこの夜は微笑んでいた。

19曲目の「Live Forever」で、最後に背中が大写しになったのは英プレミア・リーグのリヴァプールに所属しポルトガル代表でもあるジョタ選手。3日に交通事故死し、イギリスではこの日の朝に大ニュースとして報じられていた。同僚の遠藤航選手の追悼コメントを見た人もいるだろう。ジョタ選手の記憶は、オアシスの再結成ライブを通しても残っていく。

そして本編最後は「Rock ’n’ Roll Star」。デビューした頃の兄弟の若き日の映像やロゴなどがコラージュされ、彼らがロックンロールスターとして駆け上っていった姿が脳裏に甦る。そして繰り返される、It’s just Rock ’n’ Rollというフレーズ。ただのロックンロール。されど、ロックンロール。胸にまっすぐ伝わる。

アンコールも凄まじかった。ブラス隊とともに演奏された「The Masterplan」や、大写しになった観客たちの様子にオアシスが「彼らの歌」ではなく「私たちみんなの歌」になっていった様子を改めて体感できた「Don’t Look Back In Anger」など、粒揃いの名曲が紡がれていく。「Wonderwall」も過剰なアレンジは皆無で、ほぼオリジナルに忠実に紡がれた。これが聴きたかったんだよ、というほどに。

そして最後の1曲は、星空をバックにした「Champagne Supernova」だった。歌っているリアムと、ノエルのギターの手元がともにバックに大写しになる。オレの曲とあいつの歌があれば、オアシスだ―アニキのその信念が、視覚的にも表現されているかのようだった。

歌い終えたあと、リアムは彼がすごくご機嫌なときによくやっていた、両手をついて頭を下げるような仕草を3回繰り返した。そして、ギターの演奏を終えたノエルと軽く抱き合った。外野には決して計り知れないこの兄弟の堅い絆を、少しだけ目にしたような気持ちになった。

2025年7月5日、午前4時。カーディフのホテルでこれを書いているこの瞬間にも、深夜の街でオアシスを歌うファンの声がときおり聴こえてくる。今歌われているのは「All Around The World」だ。今夜はやらなかったけど、あなたにとって大切な曲なんだろうな。私たちそれぞれが胸に秘めてきたオアシスの思い出を、再結成したオアシスはまったく壊さないでくれた。いい再結成だった。このままケンカせず、世界中のひとりでも多くの人の前で、オアシスは天下無敵で今も健在であることを伝えてほしい。

TEXT BY 妹沢奈美

<セットリスト>

1. Fuckin in the Bushes (4th Standing on the Sholder of Giants) ※SE

2. Hello (2nd (What’s the Story) Moring Glory?)

3. Acquiesce (Some Might Say: B side, 1995)

4. Morning Glory (2nd (What’s the Story) Moring Glory?)

5. Some Might Say (2nd (What’s the Story) Moring Glory?)

6. Bring it on Down (1st Definitely Maybe)

7. Cigarettes & Alcohol (1st Definitely Maybe)

8. Fade Away (Cigarettes & Alcohol: B side, 1994)

9. Supersonic (1st Definitely Maybe)

10. Roll With It (2nd (What’s the Story) Moring Glory?)

11. Talk Tonight (Some Might Say: B side, 1995)

12. Half The World Away (Whatever: B side, 1994)

13. Little by Little (3rd Be Here Now)

14. D’you Know What I Mean? (3rd Be Here Now)

15. Stand By Me (3rd Be Here Now)

16. Cast No Shadow (2nd (What’s the Story) Moring Glory?)

17. Slide Away (1st Definitely Maybe)

18. Whatever (Non album, single 1994)

19. Live Forever (1st Definitely Maybe)

20. Rock ’n’ Roll Star (1st Definitely Maybe)

Encore

1. The Masterplan (Wonderwall: B side, 1995)

2. Don’t Look Back in Anger (2nd (What’s the Story) Moring Glory?)

3. Wonderwall (2nd (What’s the Story) Moring Glory?)

4. Champagne Supernova (2nd (What’s the Story) Moring Glory?)

■『モーニング・グローリー』 30周年記念デラックスエディションが10月3日に登場

オアシスの2ndアルバムにしてUKロックの金字塔 『モーニング・グローリー』 [原題:(What’s The Story) Morning Glory?] 30周年記念デラックスエディションが、10月3日にリリースされることも発表されている。

同エディションには「Cast No Shadow」「Morning Glory」「Wonderwall」「Acquiesce」「Champagne Supernova」の5曲のあらたなアンプラグドバージョンが収録(「Acquiesce (Unplugged) 」はこのアナウンスにあわせて先行配信された)。この特別仕様のアニバーサリーエディションは、2024年8月にリリースされた『オアシス (原題:Definitely Maybe):30周年記念デラックスエディション』に続くものであり、同作はアルバムとして2度目となるUKオフィシャルアルバムチャート1位に輝いた。

『モーニング・グローリー』収録の 「Don’t Look Back In Anger」 は、7月17日から放映開始されるテレビ朝日系木曜ドラマ 『しあわせな結婚』 の主題歌にも起用されており、この夏以降さらに耳にする機会が増えるはずだ。

また、先日オープンしたばかりの日本唯一の公式オンラインストア『Oasis Live ‘25 JAPAN Official Online Store』の第1弾グッズとして、UK本国のデザインによるツアーTシャツが7月7日から発売開始となった。

さらに、1994年9月14日に行われたオアシス初の来日公演会場(渋谷クラブクアトロ)の “聖地” 渋谷のMIYASHITA PRRKにて、来日記念ポップアップショップの開催が決定しており、詳細な開催日程・内容は、公式サイトおよび公式Xにて随時発表予定となっている。

リリース情報

2025.10.03 ON SALE

ALBUM『モーニング・グローリー 30周年記念デラックスエディション』

『oasis live ‘25』07.04 CARDIFFセットリストプレイリストURL

https://oasisjp.lnk.to/0704Setlist

『Oasis Live ‘25 JAPAN Official Online Store』

https://items-store.jp/oasis2025

オアシス OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Oasis/