従業員の健康状態の可視化、行動変容の促進、施策の定着までを一貫してサポート！フラクタルワークアウト『BODY PALETTE』

フラクタルワークアウト『BODY PALETTE』

フラクタルワークアウトは、2025年6月25日(水)〜27日(金)に東京ビッグサイトで開催された「健康経営EXPO」にて、法人向け健康経営管理ツール『BODY PALETTE』を出展。

少子高齢化、人材不足、働き方の多様化――

こうした環境変化の中で、「従業員の健康を経営戦略として捉える」動きは年々加速しています。

実際に展示会では、「何から始めればいいかわからない」「継続性が課題」「全社的に展開しきれていない」といった声が多く聞かれました。

そうした中、“しくみで支える健康経営のオールインワン”として『BODY PALETTE』が注目を集めており、従業員の健康状態の可視化、行動変容の促進、施策の定着までを一貫してサポート。

健康状態の見える化ツール

■【次回出展決定】バックオフィスDXPO東京’25【夏】

次回は、バックオフィス業務のDXに特化した展示会にて、「健康経営優良法人認定を支援する実践型サービス」として『BODY PALETTE』を出展します。

展示会名:バックオフィスDXPO東京’25【夏】

会期 :2025年8月19日(火)〜20日(水)

会場 :東京ビッグサイト

来場事前登録(入場料5,000円が無料)

当日は、実際の管理画面や導入事例を交えながら、貴社に合った活用方法を紹介します。

■「BODY PALETTE」について

『BODY PALETTE』は、健康経営優良法人認定の取得・更新を目指す企業様向けに、必要な取り組みの実行支援から、申請実務のサポートまで一貫して提供する法人向けサービスです。

企業ごとの実情にあわせて、健康施策の設計・運用・記録・見える化をサポートし、「リアルな健康経営」を“しくみ”として定着させることを目的としています。

いつでもどこでもログインが可能なログブック!

