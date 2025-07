【GRAPHT PREMIUM SUMMER SALE】 セール開催期間:7月8日0時~7月21日23時59分

MSYは、GRAPHT製品を対象としたセール「GRAPHT PREMIUM SUMMER SALE」を7月8日より開催した。開催期間は7月21日23時59分まで。

本セールはGRAPHT OFFICIAL STORE(ECサイト)、GAMING CENTER by GRAPHT Amazonブランドストア、および全国の家電量販店やPC専門店などで実施。モニターやゲームパッド、イヤホンなどの15製品が最大31%オフの特別価格で販売される。

「GRAPHT PREMIUM SUMMER SALE」対象商品(一部)

GRAPHT Omni / ゲームパッド

通常価格:4,950円

セール価格:3,960円(20%オフ)

ドリフト現象を大幅に軽減し、精密な操作を実現するホールエフェクトスティックを搭載したゲームパッド。有線・無線接続ともに1000Hzの高ポーリングレートに対応し、遅延のない快適な操作性を提供。190gの軽量設計に加え、手にフィットするコンパクトな形状で、長時間の使用でも疲れにくい仕様となっている。

本体は、全体をブラックまたはホワイトで統一した洗練されたカラーリングです。シンプルかつスタイリッシュなデザインは、ゲーミングルームだけでなく、落ち着いたデスク環境やインテリアにも自然に溶け込みます。

Gaming Monitor - GR2724ML-BK / QD-Mini LED ゲーミングモニター

通常価格:54,980円

セール価格:47,800円(13%オフ)

WQHD(解像度2560×1440)に対応した27インチ薄型モニター。QD(量子ドット)Mini LEDバックライト採用により、きめ細やかな光量調整が可能。広い色域、優れたコントラスト(黒の再現性)、高い輝度を提供し、HDR効果を最大限に引き出す。特に画質を重視されるゲームタイトルにおいて、その真価を発揮する。

240Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度は、高速なFPSゲームなどにおいても、プレーヤーのパフォーマンス向上に貢献。また、HDR1000に対応し、DCI-P3、Adobe RGB、sRGBの各色域を99%カバーする色再現性により、ゲーマーだけでなく正確な色を求めるクリエイターのデスク環境にも最適なモデルとなっている。※保証期間を3年に延長しています。

Gaming Monitor - GR2724OEL-BK / QD-OLED ゲーミングモニター

通常価格:89,800円

セール価格:79,800円(11%オフ)

QD-OLEDパネルを搭載した27インチゲーミングモニターです。有機ELの優れた黒表現と量子ドットの高い色純度により、深みのある優れた映像美を提供。0.03msの応答速度と240Hzのリフレッシュレートを備え、映像処理の遅延を最小限に抑え、滑らかな描画で素早い動きが求められるゲームプレイをサポートする。ダークファンタジーのアクションRPG、FPS、レーシングゲームなど、映像美と速度の両方を追求したいタイトルで、そのゲームの潜在能力を引き出す。

さらに、パネルの焼きつきを防止する複数のメンテナンス機能のほか、必要に応じてオン/オフを切り替え可能な保護通知機能も搭載している。※保証期間を2年に延長しています。

THE SHOOTER / 有線ゲーミングイヤホン2.0m

通常価格:7,700円

セール価格:5,720円(26%オフ)

音の立ち上がりの速さと正確な定位把握を重視したサウンド設計のゲーミングイヤホン。低音域の響き方を調整することにより、BGMや環境音などの影響が少なく、足音や射撃音、エフェクト音などSHOOTERジャンルのゲームで重要になる効果音をいち早く確認することが可能となっている。

イヤホンの各パーツにはアルミニウム切削パーツを採用。ガンメタルカラーのアルマイト処理を施し、高品質な仕上がりになっている。

