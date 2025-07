IT導入補助金(最大150万円)対象に認定！いいねAI

「いいねAI」は、2025年7月2日に、2025年度IT導入補助金対象ツールとして認定されました。

いいねAI

中小企業・個人事業主は「いいねAI」の導入費用について最大42.8%(上限150万円)の補助を受けながら、SNS運用のDX化・効率化を加速できます。

「いいねAI」は、YouTube、Instagram、X(旧Twitter)、TikTokなど主要SNSの公式認定を受けたAIによるSNS運用自動化ツールです。

投稿作成・分析・レポート生成・改善提案などをワンストップで自動化し、SNS運用の内製化と成果向上を同時に支援しています。

■補助金活用の流れ

対象となるのは飲食業・小売業・美容業・教育・医療・サービス業をはじめとする中小企業・個人事業主。

導入から補助金受給までの流れ

■価格例(補助金適用後)

ベーシックOneプラン、5ライセンスの場合

通常価格:2,587,500円 → 実質負担:1,107,450円(42.8%補助)

※申請には要件確認・審査が必要です。

いいねAI利用者の声

いいねAIで悩みを解決

