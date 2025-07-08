¥Þ¥é¥½¥ó½é¿´¼Ô¤¬¥·¥å¡¼¥º¤È¥¦¥§¥¢¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¹Äµï¥é¥ó¤Ø¡ª Ì´¤ÏÂç¤¤¯¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó!? ¡¿¥Þ¥é¥½¥ó1Ç¯À¸¢
¡Ø¿·ÁõÈÇ¡¡¤¿¤«¤®¤Ê¤ª¤³¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼ ¥Þ¥é¥½¥ó1Ç¯À¸¡Ù¡Ê¤¿¤«¤®¤Ê¤ª¤³/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û
¡Ø¿·ÁõÈÇ¡¡¤¿¤«¤®¤Ê¤ª¤³¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼ ¥Þ¥é¥½¥ó1Ç¯À¸¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤ºî²È¡¦¤¿¤«¤®¤Ê¤ª¤³¤µ¤ó¤Î²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¤¼î¶Ì¤ÎºîÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¿·ÁõÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè2ÃÆ¡£º£Æü¤â²È¤«¤é1Êâ¤â½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡Ä±¿Æ°ÉÔÂ¤Î30Âå¡¦¤¿¤«¤®¤µ¤ó¤¬¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¡£¥¦¥§¥¢Ãµ¤·¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢Í§¿Í¤òÍ¶¤¤¡¢´°Áö¸å¤Î¤´¤Û¤¦¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÊë¤ì¤Ë¤Ï¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡ª ±¿Æ°¤·¤¿¤¤¤±¤É¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ø¿·ÁõÈÇ¡¡¤¿¤«¤®¤Ê¤ª¤³¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼ ¥Þ¥é¥½¥ó1Ç¯À¸¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ºîÃæ¤ÎÉ½¸½¤äÂç²ñ¾ðÊó¡¢Å¹ÊÞ¾ðÊó¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¼¹É®Åö»þ¡Ê2009Ç¯¡Ë¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤º¤Ï·Á¤«¤é¡¢¥·¥å¡¼¥º¤È¥¦¥¨¥¢Áª¤Ó
¡Ø¿·ÁõÈÇ¡¡¤¿¤«¤®¤Ê¤ª¤³¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼ ¥Þ¥é¥½¥ó1Ç¯À¸¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤ºî²È¡¦¤¿¤«¤®¤Ê¤ª¤³¤µ¤ó¤Î²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¤¼î¶Ì¤ÎºîÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¿·ÁõÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè2ÃÆ¡£º£Æü¤â²È¤«¤é1Êâ¤â½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡Ä±¿Æ°ÉÔÂ¤Î30Âå¡¦¤¿¤«¤®¤µ¤ó¤¬¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¡£¥¦¥§¥¢Ãµ¤·¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢Í§¿Í¤òÍ¶¤¤¡¢´°Áö¸å¤Î¤´¤Û¤¦¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÊë¤ì¤Ë¤Ï¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡ª ±¿Æ°¤·¤¿¤¤¤±¤É¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ø¿·ÁõÈÇ¡¡¤¿¤«¤®¤Ê¤ª¤³¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼ ¥Þ¥é¥½¥ó1Ç¯À¸¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ºîÃæ¤ÎÉ½¸½¤äÂç²ñ¾ðÊó¡¢Å¹ÊÞ¾ðÊó¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¼¹É®Åö»þ¡Ê2009Ç¯¡Ë¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤º¤Ï·Á¤«¤é¡¢¥·¥å¡¼¥º¤È¥¦¥¨¥¢Áª¤Ó