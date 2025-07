「ミッフィー」のアートを食と共に感じ、体感できる「miffy café tokyo」が、愛知・名古屋に再登場。

大好評にお応えして、「miffy café tokyo」の名古屋POP UPが期間限定で開催されます☆

「miffy café tokyo」名古屋POP UP

開催期間:2025年7月17日(木)〜10月5日(日)

開催店舗:〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシックB1F BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店

予約受付:2025年7月7日(月)18:00〜予約受付スタート(先着順)

予約金:660円(税込) ※予約特典付き、1申込につき4席まで迄予約可

オランダの絵本作家でグラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描く、世界中の人々に愛され続けているうさぎの女の子「ミッフィー」

そんな「ミッフィー」の絵本にフォーカスしたテーマカフェ「miffy café tokyo」は、「ミッフィーのアートを食と共に感じ、体感できるカフェ」がコンセプトです!

2025年2月から4月まで名古屋で開催された「miffy café tokyo」名古屋POP UPは、大好評のうちに終了。

人気にお応えして2025年7月17日から10月5日まで、「miffy café tokyo」名古屋POP UPが再び名古屋に登場します☆

「miffy café tokyo」名古屋POP UPで楽しめるメニューは、「miffy café tokyo」で2025年5月よりスタートした新メニューから、フードメニュー3品・デザート1品・ドリンク1品をセレクト。

名古屋限定復刻のキャロットケーキに、人気のフィナンシェやドリンクメニューも展開予定です。

そのほか、期間限定メニューとして、「miffy café tokyo」で2024年に人気を博したサマーシーズンメニュー「クリームソーダ(パイン・メロン・スイカ)」が登場。

後日公開となる後期メニューにも、スペシャルメニューが用意されます☆

事前予約者限定カフェ利用特典

内容:缶バッジ(全16種)の中から好きな柄を1個プレゼント

「miffy café tokyo」名古屋POP UPを事前予約(税込660円/1名)のうえカフェ利用すると、特典グッズをプレゼント。

全16種の缶バッジから、好きな柄が1つもらえます☆

カフェメニュー

「miffy café tokyo」で2025年5月よりスタートした新メニューや、名古屋限定復刻のキャロットケーキ、人気のフィナンシェにドリンクなどを展開。

かわいい見た目で美味しく食べられるメニューが揃っています!

※画像はイメージです

アボカドとスモークベーコンのサンドイッチ

価格:1,390円(税込)

スモーク香るベーコンの旨味と、トマトの酸味、アボカドのクリーミーさ楽しめるサンドイッチ。

味付けには、香り豊かなイタリアンパセリのソースが使用されています。

レモンとトマトサルサのSABAサンド

価格:1,390円(税込)

ジューシーなサバに、爽やかなレモンを添え、さっぱりと仕上げたサンドイッチ。

トマトと玉ねぎのサルサ風ソースがアクセントとなり癖になる美味しさです。

スクランブルエッグプレート

価格:1,490円(税込)

※お皿はランダムです

スクランブルエッグや、ベーコンとトマトクリームで煮込んだミートボールトをまとめたプレートメニュー。

「ミッフィー」のお顔もポイントです!

ミッフィーカフェトーキョー・バナナショート

価格:1,090円(税込)

デザートメニューには、かわいい「ミッフィー」のお顔ケーキをラインナップ。

一口食べれば、心がほっこりする愛らしい見た目と美味しさが、ぎゅっと詰まった一品です☆

フェイスフィナンシェ(プレーン/キャラメル)

価格:1個 390円(税込) ※単体での注文はできません

ドリンクとセットで注文できる「フェイスフィナンシェ」は、プレーン味とキャラメル味から選択可能。

ドリンク1つに対して、複数個の注文もできます。

キャロットケーキ

価格:1,390円(税込) ※数量限定/なくなり次第終了

「ミッフィー」型のホワイトチョコを添えたキャロットケーキは、限定復刻メニュー。

シンプルなケーキの中に、美味しさが詰まっています。

ミッフィーカフェトーキョーラテ 〜抹茶ベリー〜

価格:790円(税込)

テイクアウト:可

抹茶とベリーの2トーンカラーが目を引く、見た目にもかわいい抹茶ラテ。

ふわふわの抹茶エスプーマによるまろやかな味わいと、ベリーの華やかな香りや果肉感ある食感を楽しめる、特別な一杯です!

「おいしいなし」のソーダ

価格:790円(税込)

テイクアウト:可

「ミッフィー」の絵本に登場した「おいしいなし」をイメージした梨のソーダ。

物語の世界を実際に楽しめる一杯です☆

おかあさんのレモネード

価格:790円(税込)

テイクアウト:可

「ミッフィー」のおかあさんをイメージした、すっきり甘酸っぱいレモネード。

カラフルなトッピングもポイントです。

おとうさんのレモンスカッシュ

価格:790円(税込)

テイクアウト:可

レモンスカッシュは、「ミッフィー」のおとうさんをイメージ。

ちょっと大人な、しゅわしゅわな味わいが楽しめます!

期間限定メニュー

前期:2025年7月17日(木)〜9月3日(水)

後期:2025年9月4日(木)〜10月5日(日)※詳細は後日公開予定

前期・後期でそれぞれ期間限定メニューを展開。

2025年7月17日〜9月3日までの前期は、「miffy café tokyo」にて2024年のサマーシーズンメニューとして大人気だった「クリームソーダ(パイン・メロン・スイカ)」が登場します☆

前期:クリームソーダ

価格:各1,090円(税込)

テイクアウト:不可

内容:グリーン メロン風味(メロントッピング)、ブルー オレンジ風味(パイナップルトッピング)、レッド すいか風味(すいかトッピング)

「ミッフィー」のお顔のパンナコッタとストロベリーアイスなどをトッピングした、3種類のクリームソーダ。

可愛らしくてカラフルな見た目から好きな風味を選べる、ちょっぴりレトロなメニューです!

期間限定特典

期間・特典内容:

前期 2025年7月17日(木)〜9月3日(火)・クリアカード

後期 2025年9月4日(水)〜10月5日(日)・ 詳細は後日公開予定

※画像はイメージです

飲食2,500円以上(税込)の購入で、オリジナル特典をプレゼント。

2025年7月17日〜9月3日までの前期には、「ミッフィー」のクリアカードがもらえます。

2025年9月4日からの後期には、異なる特典が発表される予定。

「miffy café tokyo」名古屋POP UPへ何度も足を運びたくなる特典グッズです☆

2025年夏の思い出作りにもぴったりな「miffy café tokyo」が、名古屋に再び登場。

「miffy café tokyo」名古屋POP UPは、2025年7月17日〜10月5日まで開催です!

