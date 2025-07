記事のポイントフレグランスやリップでグアバ香が人気化し「グアバガールサマー」と呼ばれる現象が起きている。食品をテーマにしたビューティトレンドは自己表現や現実逃避を促し消費者に強く響いている。こうした食品系トレンドはSNS上でコミュニティ形成や帰属意識の手段にもなっている。

止まらない食品ビューティトレンド

食品トレンドが生むコミュニティ

フレグランスブランドのエリス・ブルックリン(Ellis Brooklyn)は今年4月、トロピカルなグルマン系の香りを魅惑的なピンクのボトルに詰めた「グアバ・グラニータ(Guava Granita)」を発売した。同ブランドが展開する、フルーティさを取り入れたシリーズの最新作だ。「グアバ・グラニータは、ピンクパイナップルの香りの自社製品『マイアミ・ネクター(Miami Nectar)』の姉妹品のような存在だ」と、エリス・ブルックリンの創設者、ビー・シャピロ氏は語る。「季節感を捉えつつ、ドラマ『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾート(英題:The White Lotus)』のようなシックな雰囲気をめざした」。同時にこれは、グアバが目下のトレンドであることを証明する動きだ。イーデム(Eadem)の「グアバ・フレスカ(Guava Fresca)」リップバームは、5月にコスメ小売のセフォラ(Sephora)で発売されるやいなや即完売した。サマーフライデーズ(Summer Fridays)も6月、人気のリップバーム製品ラインにピンクグアバの香りを登場させた。さらにタルト(Tarte)も同月、この流れに乗り、グアバをテーマにしたダンキン(Dunkin')とのコラボ製品を発売した。インフルエンサーや編集者が今シーズンを「グアバガールサマー」とみなしているのも不思議はない。しかし、グアバガールサマーのコンセプトは決して新しいものではない。これまでにも、グレイズドーナツスキン、ストロベリーガールメイク、ブルーベリーミルクネイル、 トマトガールサマー など、食品をテーマにしたビューティ業界のマイクロトレンドは数多く登場しており、そこへまたひとつ、新たなはやりのフルーツが加わったにすぎない。これらのトレンドは、コーラルピンクを「グアバ」と言い換えるなど、古くからある季節の色をキャッチーに再パッケージできる点で魅力的だ。しかし同時に、ファッションやコスメの選択を通じてライフスタイルを表現したい消費者にも響いている。スタウド(Staud)の295ドル(約4万2500円)のビーズのサーディン(イワシ)柄バッグは、もうひとつの食品トレンド「サーディンガールサマー」を楽しむ方法として、実際にサルディーニャ(サーディンの語源となったイタリアの島)へ旅行するより手軽だろう。「人々は、自分たちが送っている、あるいは送りたいと思っているライフスタイルを表現するために、トレンドを大いに活用している」と、消費者トレンドエージェンシーのスペート(Spate)でマーケティングおよびインサイトリーダーを務めるアディソン・ケイン氏は話す。「実際にそのライフスタイルを送っているのか、あるいは憧れているだけかに関わらず、特定のライフスタイルに参加する簡単な方法だ」。絶えず現れては消える食品トレンドは消費者を疲弊させるどころか、食品という適応性の高いテーマに、ビューティ業界のオーディエンスは魅了され続けている。スペートのデータによると、フレグランスに関連する「グアバ」の検索件数は前年比で1000%増加し、「グアバ」を含むスキンケア検索は76%増加している。「新しい(食品)トレンドが次々に登場するのは、それらが大いに感情を刺激するからだ。加えて、視覚的・感覚的な要素を備えている」と、ソーシャルメディア戦略エージェンシーのムーバーズ+シェイカーズ(Movers + Shakers)で戦略担当アソシエイトディレクターを務めるエミリー・ラーセン氏は話す。「食品関連は非常にシェアしやすい。人々が遊び心のある方法で自己表現する手段となる」。ラーセン氏は、食品をテーマにしたマーケティングで訴求するブランドの「めざすべき手本」として、ヘイリー・ビーバーのロード(Rhode)を挙げる。同ブランドは2023年にクリスピー・クリーム・ドーナツ(Krispy Kreme)とコラボし、ストロベリーグレイズの香りのリップトリートメントをプロモーションするため、ストロベリーグレイズドーナツを発売した。ほかにも、クロワッサンやエスプレッソマティーニなど、しばしば食品を製品プロモーションに活用している。

ヘイリービーバーのロードとクリスピー・クリーム・ドーナツのコラボレーション

ノードストローム(Nordstrom)の全国ビューティディレクター、オータム・ウェスト氏にとって、ビューティ業界における食品のマイクロトレンドは、ソーシャルメディア時代の定番となっている。理由のひとつは、現実逃避の感覚が得られる点だ。コーラルピンクは単なる色だが、グアバというと熱帯のロケーションを連想させ、ある種のイメージを呼び起こす。しかも食品には、ほぼ誰にでも通じる魅力がある。「手軽で、手早く、簡単に利用できる。クリックを誘う要素がある」とウェスト氏は言う。「食品はとにかく親しみやすい。(ビューティ)カテゴリーを誰もが親しみやすいものにしてくれる」。また、食品をテーマとしたビューティトレンドのいくつかは、実際の食品のトレンドとも連動している。スペートの2025年の食品・飲料トレンドに関する報告書によると、グアバのスナックフレーバーとしての人気は、Google検索とTikTokの視聴回数に基づく評価で前年比766.2%増加している。ブランドはコンテンツクリエイターと協力して、こうした食品とのつながりをより明確に打ち出している。ラーセン氏は、ムーバーズ+シェイカーズが手がけたエルフ・コスメティックス(e.l.f. Cosmetics)のキャンペーンを例に挙げる。このキャンペーンでは、ブランドがキャシー・ヤン氏らTikTokのシェフインフルエンサーと提携し、エルフの「グロウ・リバイバー・メルティング・リップバーム(Glow Reviver Melting Lip Balm)」の発売にちなんだレシピを制作した。「最近の『トマトガールサマー』の再流行で人気の動画を見ると、自宅で料理をするコンテンツが非常に多いことに気づいた」とケイン氏は話す。「最初は、メイクやファッション、美的なコンテンツが多かった。しかし実際には、凝った作りのサンドイッチやブッラータチーズとトマトのサラダ、在来種トマトに関するコンテンツを非常に多く見かける」。食品以外でも、TikTokは「モブワイフ」や「コースタルグランドマザー」などの明確なラベルを付けて分類しようとするユーザーたちによって、小さなスタイルを数多く生み出している、とケイン氏は指摘する。「グアバガールサマー」や「サーディンガールサマー」のようなトレンドに参加することもまた、帰属する場所を見つける手段のひとつにすぎない。「そうしたことの多くは、これらのスタイルを中心に形成されるコミュニティに関係していると思う」とケイン氏は述べた。「コミュニティと、人々が自分のスタイルを見つけること、またそれをうまく発見して実現するために、そのスタイルを何と呼ぶのか知る必要があることが背景にある」。[原文:From Guava to Sardine Girl Summer: Why beauty can’t stop serving up foodie trends]Emily Jensen(翻訳:高橋朋子/ガリレオ、編集:坂本凪沙)