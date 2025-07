µÀ±à¤Î¥Þ¥Þ¤ËÊ¹¤¯¡ª µþÅÔ¤Ç¡Ö²Æ¤Î¼êÅÚ»º¡×Çã¤¦¤Ê¤é¤³¤Î¤ªÅ¹

京都・祇園のお茶屋さんで生まれた宏美ママにとっておきのお店を教えてもらう本企画。今回は暑い日に食べたい「夏の手土産」を買うのにぴったりのお店2軒です。

〈教えて! 祇園の宏美ママ〉

生粋の京都人に普段使いのお店を教えてもらいたい! そんな企画を叶えるべく、ナビゲーターをお願いしたのは、なんと祇園のお茶屋が母方の実家だったという宏美ママ。幼少期から京都のど真ん中で呼吸してきたホンモノの京都通に、とっておきのお店をおすすめしてもらいましょう。

教えてくれる人

古川宏美(宏美ママ)

1969年京都生まれ。平安女学院高校、追手門学院大学卒業。会社員3年の後、母方の家業、祇園甲部のお茶屋を継ぐ(4代目の現在は紹介制のお座敷バー)。子供の頃から食いしん坊話が親族内にいくつもあり。お酒も大好き。店の周年に来てもらうほど、ポンキッキ時代からガチャピン偏愛。趣味は長唄三味線、華道、観劇(歌舞伎、古典芸能、歌劇、ミュージカル、新喜劇等々)。

夏の手土産買うなら?

帰省や旅行など、手土産を買う機会の多いこの季節。手土産の宝庫、京都ではどんなものが喜ばれるのでしょうか?

今回は暑い時期においしい「夏の手土産」を宏美ママに教えてもらいました。

飯尾醸造(栗田)

1軒目は寿司職人をはじめ多くの料理人が愛用する「富士酢」でお馴染みの「飯尾醸造」。宏美ママのお気に入りはクラフトビネガーの「梅べにす」。

「梅べにす」 864円 写真:お店から

宏美ママ

国産の青梅を紅芋酢と氷砂糖で丁寧に漬けこんだはるクラフトビネガー、酷暑時は帰宅後まず炭酸水割りどす! アイスクリームやヨーグルトにかけても。玄米黒酢で漬けてある「梅くろす」もあり。

趣のある外観 出典:辣油は飲み物さん

宏美ママ

飯尾さんの商品は多くの百貨店やスーパーにありますが、店ごとに品揃えが違うため、私はオンラインショップも活用してます。

一保堂茶舗(京都市役所前)

<店舗情報>◆飯尾醸造住所 : 京都府宮津市小田宿野373TEL : 0772-25-0015

2軒目はお茶の専門店「一保堂茶舗」。宏美ママのお気に入りは子供の頃から親しんだ味だという粉末抹茶の「宇治清水」。

老舗の風格漂う外観 写真:お店から

宏美ママ

子供の頃、母が牛乳で割って出してくれていたのが大好きで、大人になってからは手土産にもしてます。お抹茶にグラニュー糖が入っているグリーンティー、もちろん氷水でもおいしおす!

「宇治清水」150g袋 486円 (スティックタイプ 1,296円もあり) 写真:お店から

宏美ママ

本店、百貨店、京都駅構内(舞妓、みやこみち、ギフトキヨスク、プレシャスデリなど)、オンラインショップで買えます。

<店舗情報>◆一保堂茶舗 京都本店住所 : 京都府京都市中京区二条上ル常盤木町52TEL : 075-211-4018

文:古川宏美・食べログマガジン編集部

※価格は全て税込







