º´Æ£ºÚÇµ²Öµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¡¡¥Ð¥ê¤Ï¤ä¥Ã!¡¡7·î8Æü
º´Æ£ºÚÇµ²Öµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬»Ô¤ÏÄ«¤«¤é¤è¤¯À²¤ì¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¸áÁ°7»þÁ°¡¢µ¤²¹¤Ï28¡î¶á¤¯¤¢¤ê¡¢É÷¤¬²º¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¤à¤·¤à¤·¡¢¤¸¤á¤¸¤á¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸áÁ°¤òÃæ¿´¤ËPM2.5¤ÎÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÆµÛ´ï·Ï¤Î¼À´µ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Öµ¤²¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×
Ê¡²¬¤Èº´²ì¤Ï8Æü¤â½ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëµ×Î±ÊÆ»Ô¤äº´²ì»Ô¤Ç¤Ï37¡î¤È¡¢ÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ç¤«¤±¤ÎºÝ¤ÏÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À²¤ì¤ë¤Î¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¸á¸å¤ÏÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÀºËÉÜ»Ô¤Ë¤Ï±«¥Þー¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¤Ë¤ï¤«±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈ¯Íë³ÎÎ¨¡×
Í¼Êý¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¿§¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¯Íë¤Î³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤ÏÍ¼Î©¤Î¤è¤¦¤ËÍë¤òÈ¼¤¦¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â»±¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÀöÂõ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×
¸áÁ°Ãæ¤Ï¤è¤¯À²¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³°¤Ë´³¤·¤ÆÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸á¸å¤ÏµÞ¤ÊÍë±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´¥¤¤¤¿¤â¤Î¤«¤éÁá¤á¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤Î¤«´ÖÍ½Êó¡×
¿åÍËÆü¤ÏÊ¡²¬»Ô¤Ç¤âºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ù¤Ê¤Î¤«¥Ý¥¤¥ó¥È¡ù
²ÐÍËÆü¤È¿åÍËÆü¤ÏÍ¼Î©¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£½µËö¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢½µÌÀ¤±¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬¹ß¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£