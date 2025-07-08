¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¡×ÏÏÌîÍ§Ìé¡¡Âè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡ÖÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Á¡¢¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÏÏÌîÍ§Ìé¡Ê37¡Ë¤¬8Æü¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÏÏÌî¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤Æ¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆüÂè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¡£
¡¡¡Öº£¸å¤ÏÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Á¡¢¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÏÌî¤Ï1987Ç¯8·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜºê¸©½Ð¿È¡£2008Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤´¤¯¤»¤ó¡×Âè3¥·¥ê¡¼¥º¡¢2009Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¤´¤¯¤»¤ó¡¡THE¡¡MOVIE¡×¤Ç¤Ï¼ãÄÐÍ§ÌéÌò¤Ç½Ð±é¡£2014Ç¯¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë¥Ï¡¼¥ÈÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢2023Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¡×¤Ç¤Ï¼ç±é¤Î¥Ò¥ë¥Þ¥²¥ó¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£2022Ç¯¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£