ËÌ³¤Æ»Ì±¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¤¶¤ë¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¤Ï? ¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤âÆ»Æâ¸ÂÄêÈ¯Çä
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï7·î8Æü¡¢¡Ö¤¶¤ë¥é¡¼¥á¥ó¡×(464.40±ß)¤òËÌ³¤Æ»Æâ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ûËÌ³¤Æ»¾®Çþ¤ÎÃæ²ÚÌÍ¤Ë¹á¤êË¤«¤Ê¤Ä¤æ
¡Ö¤¶¤ë¥é¡¼¥á¥ó¡×(464.40±ß)
¤¶¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÆ»Ì±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃÏ°è¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤¤¤¦¡£¤¶¤ë¤½¤Ð¤ÎÌÍ¤ò¡ÖÃæ²ÚÌÍ¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢¤¶¤ë¤½¤Ð¤Î¤á¤ó¤Ä¤æ¤ò¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¸þ¤±¤ËÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¤Ä¤æ¡×¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤È¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î¤¶¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤Ä¤æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»»º¤½¤ÐÊ´»ÈÍÑ¤¶¤ë¤½¤Ð¡×¤Î¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö»º¤ÎÌ¤Åà·ë¤«¤Ä¤ª¤«¤éºî¤Ã¤¿¤«¤Ä¤ªÀá¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ê»Ý¤ß¤Î¤á¤ó¤Ä¤æ¤ò´ð¤Ëºî¤Ã¤¿¤Ä¤æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ²ÚÌÍ¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¤Ä¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¹¢¤´¤·¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÌÍ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡ûËÌ³¤Æ»¾®Çþ¤ÎÃæ²ÚÌÍ¤Ë¹á¤êË¤«¤Ê¤Ä¤æ
¡Ö¤¶¤ë¥é¡¼¥á¥ó¡×(464.40±ß)
¤¶¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÆ»Ì±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃÏ°è¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤¤¤¦¡£¤¶¤ë¤½¤Ð¤ÎÌÍ¤ò¡ÖÃæ²ÚÌÍ¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢¤¶¤ë¤½¤Ð¤Î¤á¤ó¤Ä¤æ¤ò¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¸þ¤±¤ËÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¤Ä¤æ¡×¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤È¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î¤¶¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤Ä¤æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»»º¤½¤ÐÊ´»ÈÍÑ¤¶¤ë¤½¤Ð¡×¤Î¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö»º¤ÎÌ¤Åà·ë¤«¤Ä¤ª¤«¤éºî¤Ã¤¿¤«¤Ä¤ªÀá¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ê»Ý¤ß¤Î¤á¤ó¤Ä¤æ¤ò´ð¤Ëºî¤Ã¤¿¤Ä¤æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ²ÚÌÍ¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¤Ä¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¹¢¤´¤·¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÌÍ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£