É½»²Æ»¤Ë¡¢¡È¼¡À¤Âå¥¢¥¸¥¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖNEDALI TOKYO¡×¤¬ÃÂÀ¸¡ª

バロックジャパンリミテッドは6月11日より期間限定で、同社が展開するセレクトショップ「SHEL’TTER(シェルター)」の旗艦店・The SHEL’TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」2Fにて、クロスボーダーをテーマに次世代アジアカルチャーを発信するショップインショップ「NEDALI TOKYO(ネダリ トーキョー)」をオープンしました。

■ About 「NEDALI TOKYO」

コスメを軸にK­Beauty × Tokyoカルチャーを融合したセレクトショップ

「NEDALI TOKYO」は、「CROSS BORDER」を掲げて「ソウルのトレンド × 東京の普遍」を体現する、次世代アジアカルチャー発信拠点です。

オープン時には、世界的な熱狂を集めるK­Beautyを主軸に、日本初上陸ブランドを含む最新コスメを厳選。

オープン後は、クオリティを追求するJ­Beautyを本格的にキュレーションし、ロングセラー誕生の背景にあるクオリティを体感できるラインナップへと随時アップデートしていく予定です。

「NEDALI TOKYO」は、コスメを軸に次世代アジアカルチャーを牽引する東京を体感できる新拠点を目指していきます。

“NEDALI TOKYO” OFFICIAL INSTAGRAM @nedali_tokyo

“NEDALI TOKYO” OFFICIAL X @nedalitokyo

■取り扱いブランド

【 cosmetics 】

AOU / BANILA CO / Oddtype / hince / dasique / AMUSE / rom&nd / LUMMIR / BBIA / ENTROPY / VDL / Laka / wakemake / TOCOBO / too cool for school / Dinto / TIRTIR / milk touch / DEAR DAHLIA / Parnell / 2aN / JUNGSAEMMOOL / THE TOOL LAB / SOOADOR / piccasso

【 skincare 】

anua / Dr.G / medicube / centellian24 / Parnell / SKIN1004 / Genabelle / mixsoon / VT / MEDIPEEL / BIOHEAL BOH / Biodance / COSRX / Blanc / d’Alba / S.NATURE / CellfusionC / CNP / Torriden / REJURAN / sungbooneditor / Ongredients

【 mask 】

MEDIHEAL / Biodance / BIOHEAL BOH / centellian24 / Parnell / Genabelle / COSRX / d’Alba / Ongredients / milk touch / anua / CellfusionC / Torriden / SKIN1004 / REJURAN / VT / Dr.G

■「NEDALI TOKYO」店舗概要

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-30-3

The SHEL’TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」 2F

‐ JR山手線・原宿駅 徒歩4分

‐ 東京メトロ 千代田線/副都心線・明治神宮前駅 徒歩1分

‐ 東京メトロ 千代田線/半蔵門線/銀座線・表参道駅 徒歩7分

OPEN/11:00

CLOSE/20:00

(エボル)