¹À¥¤¹¤º¤«¤éáÄ¿¿¤¢¤ß¤Ø¡¡¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë－¤á¤°¤ê－¡Ù¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡È¥Ò¥í¥¤¥ó¤Îßê¤á¤¡É
¡¡¤¢¤Î¤È¤·ë¤Ð¤ì¤¿Êª¸ì¤¬¡¢ÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇºÆ¤Ó¤á¤°¤ë¡£2018Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë ·ë¤Ó¡Ù¤«¤é7Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢7·î9Æü¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë－¤á¤°¤ê－¡Ù¡£¸¶ºî¤Î´°·ë¤«¤é10Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀÄ½Õ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤Æ¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤ËÄ©¤à¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹ëý¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¤Ç¡¢¹À¥¤¹¤º¤«¤é¼ç±é¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤Î¤¬áÄ¿¿¤¢¤ß¤À¡£
»²¹Í¡§áÄ¿¿¤¢¤ß¤¬Ìò¤ò±é¤¸¤ë¾å¤ÇºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡©¡¡ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡È³Ú¤·¤µ¡É¤ÎÀè¤Ø
¡¡º£¡¢¤â¤Ã¤È¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë10Âå¤Î¼ã¼ê½÷ÀÇÐÍ¥¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£4·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ª¤¤¤·¤¯¤Æµã¤¯¤È¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë±é¤¸¤ëÉ÷´Ö¿´Ìé¤¬»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÍ¼²Ö¤ò±é¤¸¡¢10·î¸ø³«Í½Äê¤Î¼ò°æËã°á´ÆÆÄ¤Î¿·ºî±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥àー¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯½÷¡¦ºù°æË¨¤Ë¼ç±é¤È¤·¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ëÍ®ÌÚËã»Ò¸¶ºî¤Î±Ç²è¡Ø½ªÅÀ¤Î¤¢¤Î»Ò¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅç¥»¥Ê¤È¤È¤â¤ËW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡áÄ¿¿¤Î½Ð±éºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ÈÈà½÷¤ÎÀ¼¤ËÄ°¤¤¤¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤½¤Î¼Çµï¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£É÷Îë¤Î²»¤¬ÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ê¿ð¡¹¤·¤µ¤È¡¢½Ö¤¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤¤¤Ä¾Ã¤¨¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëÑ³¤µ¡£áÄ¿¿¤¢¤ß¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤¬¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Êº¢¤«¤é»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Êµ±¤¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¤«¤¬¤ß¤Î¸É¾ë¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é³Ø¹»¤Çµï¾ì½ê¤òÌµ¤¯¤·¤ÆÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦¤³¤³¤í¤ËÂ©¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¡£Ìµ¹¤¤Ê¿´¤ò¸ÀÍÕ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤ÊáÄ¿¿¤Î¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¤¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤È²²ÉÂ¤Ê¿´¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¶»¤Ë·È¤¨¤ë¤³¤³¤í¤ÎÆâÌÌ¤òÀÅ¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¸¶·Ã°ì¤«¤é¡ÖÈà½÷¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þÅÀ¤ÇÀä»¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¼ç±é¤ò¼Í»ß¤á¤¿áÄ¿¿¤Î¡ÈÀ¼¡É¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë¶¦´¶¤òÊú¤«¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢áÄ¿¿¤Î½éÄ¹ÊÔ±Ç²è½Ð±éºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¿å¤Ï³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤ë¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢¹âÎÉ·ò¸ã¡¢À¸À¥¾¡µ×¤È¤¤¤Ã¤¿ï£¡¹¤¿¤ëÌÌ¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Åù¿ÈÂç¤Êßê¤á¤¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤¹¤ë¡£Èà½÷¤¬±é¤¸¤¿ÀôÃ«Éö¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤ÇÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÄ¾Ã£¡ÊÂçÀ¾Íø¶õ¡Ë¤Ø¤ÎÎø¿´¤òÈë¤á¤ëÌòÊÁ¤À¡£¶µ¼¼¤ÇÄ¾Ã£¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥¦¥¥¦¥¤·¤ÆÆ·¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà¤¬ºç¤µ¤ó¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤Õ¤ÈÌÜ¤òÉú¤»¤ë¡£Æ·¤ÎÆ°¤¤À¤±¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¿´Ãæ¤òÉ½¸½¤¹¤ëáÄ¿¿¤¬±é¤¸¤ëÉö¤¬¡¢²»³Ú¼¼¤ÇÄ¾Ã£¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤¿Îø¿´¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¡Ö¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤«¡£¤³¤Î¥Ïー¥ÈÅ¥ËÀ¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯µóÆ°¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°¦¤ª¤·¤¯¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ÆÌå¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÀöÂõÊª¤ò´³¤¹ºç¤µ¤ó¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê°Õ»×¤ò½É¤·¤¿Æ·¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Éö¤Î¿´¤Ë±²´¬¤¯¥â¥ä¥â¥ä¤È¤·¤¿ÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¡£Êª¸ì¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢ºç¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¶µ¼¼¤òÈô¤Ó½Ð¤¹Ä¾Ã£¤ò¸«Á÷¤ê¤Ê¤¬¤é¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤¹¤â¡¢É½¾ð¤Ë¤Ï¼ä¤·¤µ¤òÇÁ¤«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¾ìÌÌ¤Ç¤È¤¤á¤¤ò¿ï½ê¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿½ã¿è¤Ê¼Çµï¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢áÄ¿¿¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ¼Á¤ËâÁ¤·¤¤¤Û¤É¤Î¸÷¤òº¹¤·¹þ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢7·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¤Ç¤âµÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¿¹Ìî¥Þ¥Ã¥·¥å¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÂè47²óÁÏºî¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÂç¾Þ¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ø¥±¤ÎÆü¤Î¥±¥±¥±¡Ù¡Ê2024Ç¯¡¿NHKÁí¹ç¡Ë¤À¡£
¡¡áÄ¿¿¤¬±é¤¸¤¿¹â¹»À¸¤Î¾¯½÷¡¦ÊÒÀ¥¤¢¤Þ¤Í¤ÎÂÎ´¶¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ï¡¢²á¾ê¤Ë»É¡¹¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤¬¡¢¸÷¤ä²»¡¢ÆÃÄê¤Î¿©¤ÙÊª¤ò¶¯¤¤»É·ã¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È´¶³Ð²áÉÒ¡É¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤Þ¤Í¤¬¡È´¶³Ð²áÉÒ¡É¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ±¤¸¤¯Éô³è¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æ±µéÀ¸¡¦àèÂÀÏº¡Ê±üÊ¿Âç·ó¡Ë¤È¤È¤â¤ËÆü¡¹¤ò¤´µ¡·ù¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¡¢À¿¼Â¤ËÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡¡¡àèÂÀÏº¤ò½À¤é¤«¤¯¤â¿Ä¤Î¤¢¤ë¼Çµï¤Ç»Ù¤¨¤¿±üÊ¿Âç·ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤Í¤¬Æü¾ï¤Ç¸«¤»¤ë¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤òáÄ¿¿¤Ï°¦¤é¤·¤¯¥³¥ß¥«¥ë¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÃ¤ËÍ¼Æü¤¬Êë¤ì¤ë³Ø¹»¤ÎÃóÎØ¾ì¤Ç¼«¿È¤Î²áµî¤ò¤ª¸ß¤¤¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¸«¤»¤ëßê¤á¤¤Ë¡¢°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êì¡¦¶Á»Ò¡ÊÈøÌî¿¿Àé»Ò¡Ë¤Ë¼«¿È¤Î¾É¾õ¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤¿ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤¬¤È¤á¤É¤Ê¤¯°î¤ì½Ð¤¹¡£¤¢¤Þ¤Í¤Î¿´¤¬¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Æ·è²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤ò¡¢¡È´¶³Ð²áÉÒ¡É¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼Çµï¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë»Ñ¤ò´Ñ¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¿å¤Ï³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤ë¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¹À¥¤¹¤º¤Î¼Çµï¤¬Êü¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿áÄ¿¿¡Ê¢¨¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¹À¥¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤Î¼ç±é¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¡¢¿ðÂô¹â¹»¤ÎOB¤È¤·¤ÆÉñ¤¤Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¹À¥¤È¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÁÛ¤¤¤¬¤á¤°¤ë¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë¥¹¥Èー¥êーÀ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÀéÁá¤«¤é¿·¤¿¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦ÍõÂô¤á¤°¤ë¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡È¿ð¡¹¤·¤¤ßê¤á¤¡É¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¹À¥¤¹¤º¤«¤éáÄ¿¿¤¢¤ß¤Ø¤È·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë¡È¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤Îßê¤á¤¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
»²¹Í¢¨ https://eigachannel.jp/j-movie/124240/4/
¡ÊÊ¸¡á¤Ð¤ä¤·¡Ë