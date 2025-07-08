¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡Û¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ØAREA OF DIAMOND 3¡Ù´°Áö¡ªHANA¡õÉ×¡¦ASH ISLAND¤âÅÐ¾ì
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¼«¿È½é¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー³«ºÅÈ¯É½¡ª
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¸ø±é¡ØAREA OF DIAMOND 3¡Ù¤ÎÀé½©³Ú¤ò7·î7Æü¤ËÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£40ËüÄÌ°Ê¾å¤Î±þÊç¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Á´²ñ¾ìÂ¨Æü´°Çä¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È²½¤·¤¿¥Ä¥¢ー¤¬ÂçÃÄ±ß¤Î¤¦¤Á¤ËÌµ»ö´°Áö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿Àé½©³Ú¤ÎMCÃæ¤Ë¡¢2026Ç¯2·î¤«¤é7ÅÔ»Ô14¸ø±é¤ò²ó¤ë¡¢¼«¿È½é¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØAREA OF DIAMOND 4¡Ù¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï5·î2Æü¤ÎÀÅ²¬¡¦¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2¥õ·î¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ12ÅÔ»Ô14¸ø±é¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¥¹¥Æー¥¸¾åÊý¤Ë¥ë¥Óー¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿µðÂç¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬½Ð¸½¡£¡ÖAREA OF DIAMOND 3!! TOUR FINAL!!¡×¤È¤¤¤¦Íº¤¿¤±¤Ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¥ë¥Óー¤ò½³ÇË¤ê¡¢Ê´¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇËÊÒ¤¬Èô¤Ó»¶¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë1¶ÊÌÜ¡Ö^_^¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¥ÉÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥Á¡×¡ÖFORGIVE ME¡×¤ÈËÁÆ¬¤«¤é´ÑµÒ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£
¡ÖÂçºå¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡¢Âçºå¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÁö¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿¥Ä¥¢ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¥ë¥Óー¤Ç¤¹¡£¥ë¥Óー¤Ï¾¡Íø¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡Íø¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¡Ã¯¤«¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¹¢¤òÓÎ¤é¤·¤Æ¤âÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤Î¤Ç¡ª¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡¢Ëþ°÷¤Î¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÏÂç´¿À¼¤Ç±þ¤¨¤ë¡£
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ïー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡¢°Ø»Ò¼è¤ê¥²ー¥à¤Ë¾¡Íø¤·¶ÌºÂ¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡ÖKING¡×¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¤ª¿¬¥·¥§¥¤¥¯¤Ç¥Õ¥í¥¢¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡ÖBµé¡×¡¢¥Õ¥§¥¶ー¥·¥çー¥ë¤È¥¸¥å¥êÀð¤Ç¥Ð¥Ö¥êー¤Ê¥àー¥É¤òÉº¤ï¤¹¡Ö·¯¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¡×¤Ê¤É¡¢°ìµ¤¤Ë¥Õ¥í¥¢¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤ÏÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢12¿Í¤Î¥À¥ó¥µー¤ÏÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ö²Ö²Ð¡×¤ä¡ÖNever Grow Up¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡Ù¼çÂê²Î¤Î¿·¶Ê¡ÖI hate this love song¡×¤òÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ëASH ISLAND¤¬ÅÐ¾ì¡£Âç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö20¡×¤ÈÆüËÜ¸ìver.¤Î¡ÖOST¡×¤ò¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÈÇ®¾§¤·¤¿¡£¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¤¦»Ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´ÑµÒ¤Ï¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£
¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ëÏÃÂê¤Î7¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡¦HANA¤âÅÐ¾ì¡£³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê´¿À¼¤Î¤Ê¤«¡¢¡ÖDrop¡×¡ÖROSE¡×¤Î2¶Ê¤ò¡¢¥Ç¥Ó¥åー3¥õ·î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¥Õ¥í¥¢¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¶ËÆ»¤Î»öÌ³½êÉ÷¤Î¥»¥Ã¥È¤ÇÆüËÜÅá¤òÊÒ¼ê¤Ë²Î¤¦¡ÖÌ¿Æü¡×¤ä¡¢¡ÖÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¡£2024Ç¯¡ØNo No Girls¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ÖNG¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬²ñ¾ì¤Ë¤«¤«¤ë¤È¡¢ÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤È¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Î¿·¶Ê¡ÖWORK HARD¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·ー¥ó¤ò·×9Âæ»ÈÍÑ¤·¤Æ¥ïー¥¯¥Ïー¥É¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å·°æ¤«¤éÄß¤ë¤µ¤ì¤¿¥ï¥¤¥äー¤ÇµÕ¤µÄß¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¤Ê¤É¡¢¥Õ¥í¥¢¤«¤éÈáÌÄ¤Ë¤â¶á¤¤¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ë¤Û¤É¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤Ç³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥Á¡×¡ÖAngel¡×¡Ö¥À¥ê¥¢¡×¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¶Ê¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ë´Þ¤áÁ´23¶Ê¤òÈäÏª¡£°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌó1Ëü¿Í¤Î¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³ー¥ëÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤ò²ó¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥è¥·¤Ã¤È»×¤¤¡¢·è¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢2026Ç¯¡ØAREA OF DIAMOND 4¡Ù¤ò7ÅÔ»Ô14¸ø±é¡¢¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂç¤¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤òºÇ°¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÈ¯É½¡£¥Ä¥¢ー¤ÏÈà½÷¤Îº£¸å¤ËÂÐ¤¹¤ëÂç¤¤Ê´üÂÔ¤È¤È¤â¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³ÆDSP¤Ë¤Æ½ç¼¡¡¢Àé½©³Ú¡¦Âçºå¾ë¥Ûー¥ë¸ø±é¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. ^_^
2. ¥Ï¥ì¥ó¥Á
3. FORGIVE ME
4. KING
5. Bµé
6. ·¯¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª
7. ²Ö²Ð
8. Never Grow Up
9. I hate this love song
10. 20¡Êft. ASH ISLAND¡Ë
11. OST¡ÊASH ISLAND feat. ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ë
12. Angel
13. I¡Çm Not OK
14. Drop¡ÊHANA¡Ë
15. ROSE¡ÊHANA¡Ë
16. Ì¿Æü
17. Èþ¿Í
18. ¥À¥ê¥¢
19. NG
20. WORK HARD
En1. ONIGIRI REMIX¡ÊÀÄ»³¥Æ¥ë¥Þ feat. UVERworld & CHANMINA¡Ë
En2. TOKYO 4AM
En3. SAD SONG
¥é¥¤¥ÖPHOTO BY ÅÄÃæÀ»ÂÀÏº
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.05.30 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖI hate this love song¡×
2025.06.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖI hate this love song¡ÊAcoustic Session¡Ë¡×
¥Ä¥¢ー¾ðÊó
¡ØAREA OF DIAMOND 4¡Ù
[2026Ç¯]
02/07¡ÊÅÚ¡Ë ¿·³ã¡¦¼ëºí¥á¥Ã¥»
02/08¡ÊÆü¡Ë ¿·³ã¡¦¼ëºí¥á¥Ã¥»
02/17¡Ê²Ð¡Ë ¹Åç¡¦¹Åç¥°¥êー¥ó¥¢¥êー¥Ê
02/18¡Ê¿å¡Ë ¹Åç¡¦¹Åç¥°¥êー¥ó¥¢¥êー¥Ê
02/21¡ÊÅÚ¡Ë °¦ÃÎ¡¦AICHISKYEXPO¥Ûー¥ëA
02/22¡ÊÆü¡Ë °¦ÃÎ¡¦AICHISKYEXPO¥Ûー¥ëA
02/26¡ÊÌÚ¡Ë µÜ¾ë¡¦µÜ¾ë¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê
02/27¡Ê¶â¡Ë µÜ¾ë¡¦µÜ¾ë¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê
03/03¡Ê²Ð¡Ë Ê¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
03/04¡Ê¿å¡Ë Ê¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
03/10¡Ê²Ð¡Ë Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Ûー¥ë
03/11¡Ê¿å¡Ë Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Ûー¥ë
03/25¡Ê¿å¡Ë Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê
03/26¡ÊÌÚ¡Ë Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê
¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØAREA OF DIAMOND 4¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://chanmina.com/feature/area_of_diamond_4¡¡
¡ØAREA OF DIAMOND 3¡Ù7·î7Æü@Âçºå¾ë¥Ûー¥ë ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥ÈURL
https://NOLABEL.lnk.to/AOD3
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê OFFICIAL SITE
https://chanmina.com/