°ÜÆ°¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿··¿¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡ªmonoto design¡ÖHEX¡×

monoto designは、独自にデザインしたミニクルーザー「HEX」の楽天市場での販売を「HEX ショップ」にて2025年7月7日(月)に開始しました。

monoto design「HEX」

内容 : mini cruiser

カラー : Black

サイズ : 23cm(幅)×43cm(長さ)×12cm(高さ)

※2024年10月24日時点での、国内大手クラウドファンディング Makuake、CAMPFIRE、GREEN FUNDINGのスケートボード関連商品での同社調査結果です。

■特徴

HEXは重心を取りやすい特殊構造(前にしか進まない構造)と乗りやすい幅、奥行きを維持しつつ六角格子構造のボードにすることで、軽量化と強度を両立しています。

前にしか進まない新規の特殊構造(特許出願済み)により、走行時の重心バランスが取りやすくリデザイン。

従来のスケートボードでよく見られるトリック等には制限がかかりますが、移動に特化した新型のスケートボードとなっています。

上記、デザイン性と前にしか進まない新しい構造が評価され、国際デザイン賞である「DIA」にてスケートボードとして初めて「Young Talents Award」を受賞しました。

特許申請構造で安定範囲を拡大

