“みまひな”ペア再結成で注目集める伊藤美誠が8位、早田ひなが9位 張本美和が6位、大藤沙月が7位｜卓球女子世界ランキング（2025年第28週）
国際卓球連盟（ITTF）は8日、2025年第28週の世界ランキングを発表した。
■トップ30には9選手
女子シングルスでは張本美和（木下グループ）が6位で日本勢トップをキープ。
大藤沙月（ミキハウス）が7位、「卓球USスマッシュ」での全日本5連覇“みまひな”ペアの再結成で話題を集めている伊藤美誠（スターツ）が8位、早田ひな（日本生命）が9位で4選手がトップ10を維持している。
さらに、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が19位、木原美悠（個人）は21位、橋本帆乃香（デンソー）は23位、平野美宇（木下グループ）は24位、横井咲桜（ミキハウス）が29位と続いている。
■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年7月8日更新）
■トップ100以内の日本女子選手ランキング
6位（-）：張本美和
7位（↑1）：大藤沙月
8位（↓1）：伊藤美誠
9位（-）：早田ひな
19位（↑1）：長粼美柚
21位（↑1）：木原美悠
23位（↓8）：橋本帆乃香
24位（-）：平野美宇
29位（↓1）：横井咲桜
38位（↓1）：佐藤瞳
77位（↓11）：芝田沙季
84位（↑2）：小塩悠菜
86位（↑1）：赤江夏星
88位（-）：笹尾明日香