国際卓球連盟（ITTF）は8日、2025年第28週の世界ランキングを発表した。

■トップ30には9選手

女子シングルスでは張本美和（木下グループ）が6位で日本勢トップをキープ。

大藤沙月（ミキハウス）が7位、「卓球USスマッシュ」での全日本5連覇“みまひな”ペアの再結成で話題を集めている伊藤美誠（スターツ）が8位、早田ひな（日本生命）が9位で4選手がトップ10を維持している。

さらに、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が19位、木原美悠（個人）は21位、橋本帆乃香（デンソー）は23位、平野美宇（木下グループ）は24位、横井咲桜（ミキハウス）が29位と続いている。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年7月8日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

6位（-）：張本美和

7位（↑1）：大藤沙月

8位（↓1）：伊藤美誠

9位（-）：早田ひな

19位（↑1）：長粼美柚

21位（↑1）：木原美悠

23位（↓8）：橋本帆乃香

24位（-）：平野美宇

29位（↓1）：横井咲桜

38位（↓1）：佐藤瞳

77位（↓11）：芝田沙季

84位（↑2）：小塩悠菜

86位（↑1）：赤江夏星

88位（-）：笹尾明日香