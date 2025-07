¾®Ìî»ÔÆâ¤ÎÁ´ÊÝ°é±à¤Ë·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤ò´óÉÕ¡ª¤³¤³¤íïªµäÀ°¹ü±¡

こころ鍼灸整骨院では、子供達を熱中症から守るために、県内の全保育園に熱中症を予防するべく経口補水液の寄付を開始しました。

こころ鍼灸整骨院

こころ鍼灸整骨院では、子供達を熱中症から守るために、県内の全保育園に熱中症を予防するべく経口補水液の寄付を開始。

その第一弾として小野市内にあるすべての保育園に経口補水液の寄付を行いました。

近年熱中症による被害は猛威をふるっています。

そこで令和7年6月1日より厚生労働省は、熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され熱中症予防を呼びかけています。

令和6年の総務省消防庁のデータによると、7月に入るころから熱中症で搬送される方が急増する傾向にあります。

令和7年6月19日に兵庫県では熱中症警戒アラートが発令され、行政は熱中症の警戒を促しています。

体が成熟していない子供は特に熱中症対策に注意が必要になります。

熱中症の予防には、自覚症状のあるなしにかからわらず、水分や塩分の摂取が大切になります。

■店舗概要

店舗名 : こころ鍼灸整骨院

所在地 : 〒675-1332 兵庫県小野市中町278-3 ひかりハイツ101

アクセス : 神戸電鉄粟生線「小野駅」徒歩3分

営業時間 : 月・火・木・金 11:00〜20:00(最終受付 19:00)

土曜 9:00〜13:00(最終受付 12:30)

定休日 : 水曜・日曜・祝日

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 小野市内の全保育園に経口補水液を寄付!こころ鍼灸整骨院 appeared first on Dtimes.