7¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¸½Âå¥¢¡¼¥È¤Î»ëÅÀ¤ÇºÆ²ò¼á¡ªÇòÃÝÆ²¡Öî°íð(¤«¤¤¤³¤¦) 7¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÀðÌÌÅ¸¡×

白竹堂は、扇面(扇子に描かれた作品)を中心としたアート展示会「邂逅(かいこう) 7人のアーティストによる扇面展」を2025年7月11日(金)より開催します。

白竹堂「邂逅(かいこう) 7人のアーティストによる扇面展」

期間 :2025年7月11日(金)〜9月10日(水) 午前11時〜午後6時

※不定休

会場 :白竹堂 綾扇 祇園花見小路店 2F

(京都市東山区祇園町南側570番地5)

観覧料 :無料

主催 :白竹堂

参加アーティスト:天野弓彦/天野喜孝/岩谷晃太/小林元/新川洋司/

高田明美/高盛大輔

*今展示ではアーティストが描いた原画を元に製造した扇子を数量限定で販売します。

「邂逅」とは、偶然の出会いや運命的な対面を意味し、アーティストたちの個性や感性が交錯する場としてタイトルとしました。

扇面という伝統的な日本の美術形式を7人のアーティストによる現代アートの視点で再解釈し、独自の作品を生み出した企画展です。

白竹堂 -綾扇 祇園花見小路店- 2025年7月7日(月)OPEN

