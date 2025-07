Á´28¹Ö³«¹Ö¡ªÅ·³°¥¹¥¯¡¼¥ëÂè2´ü

天外塾事務局は、セミナー「天外スクール第2期」全28講を開講します。

また、各セミナー終了後には、録画配信も予定しています。

天外塾では、毎回のセミナーで深い気づきや変容が生まれていますが…正直、6回や3回の受講だけでは「人生が動き出す」には足りないこともあります。

そこで2024年にスタートしたのが【天外スクール】です。

【意識の変容を、本気で取組みたいあなたへ】

数ヶ月では変わらないことも、1年あれば変われる。

だからこそ始まった《天外スクール》。

2024年9月にスタートした1期生10名は、この一年で深い“気づき”と“変容”を得て、確かな成果を手にしています。

1年間、合計28講を通して天外伺朗があなたを密着サポート!

【講師】天外 伺朗

徹底的に学び、内面から変容を起こしたい方のための特別プログラムです。

第1期(2024年開講)10名は大好評!塾生からも「まさに人生が変わった」との声が多数届いています。

第2期は2025年9月スタート。

一般申込み、受付開始です!

「本気で人生を見つめ直したい」「真の変容に出会いたい」

そんなあなたのご参加をお待ちしています。

天外が1年間、全力で伴走します。

【こんな方におすすめ】

● 人生の岐路にたっている方

● 一年を通して、天外のサポートを受けたい方

● 自らの変容にじっくり取組みたい方

● 簡単には解決しない大きな葛藤を抱えている方

● 人生のあらたなスタートを切りたい方

【天外スクールで受講できる講座】

●生き方塾(4回)

2025年9月20日、10月4日、11月1日、12月6日

●天外塾2025後期 /2026前期(計12回)

<後期>

2025年10月11日、11月15日、12月13日

2026年1月17日、2月14日、3月7日

<前期>

2026年4月4日、5月9日、6月6日、7月4日、8月1日、9月5日

●インディアンの長老の叡智ワーク(3回)

2025年10月25日、11月29日、12月20日

●死と再生の瞑想ワーク(3回)

2026年1月24日、2月28日、3月14日

●親子の葛藤を解消するワーク(3回)

2026年4月11日、5月23日、6月20日

●インナーチャイルドワーク(3回)

2026年7月18日、8月15日、9月26日

●スクール総まとめの会(1回)

2026年8月29日

*天外スクールは、上記セミナー以外は含まれませんのでご注意ください。

一年間のパスポートではないため、他の講師とタイアップセミナーは、別途申込が必要です。

【セミナー概要】

講師 :天外 伺朗(てんげしろう)

参加費:ファイアーキーパー 85万円(税込)

再受講参加費 60万円(税込)

会場 :全講、以下の会場にて開催します。

茅ケ崎湘南癒しのヒーリングスペース

〒253-0055 神奈川県茅ヶ崎市中海岸1-1-12

懇親会:17:00〜希望者(各セミナー終了後)

その他、Zoomでの配信や終了後には録画配信も予定しています。

※録画は仕上がり次第、参加者に配信させていただきます。

■ 【ハイブリット開催】全講座Zoom参加&録画視聴OKだから、全国どこからでも安心!

【受講料(特別割引)】

通常合計 1,250,000円 → 850,000円に割引!

再受講はさらにお得!600,000円

