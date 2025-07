【飛鳥馬トキ(バニーガール)】 発売日:6月頃 価格:19,800円 セール価格:17,424円

楽天ブックスにて、マックスファクトリーから発売中のフィギュア「飛鳥馬トキ(バニーガール)」が特別価格で販売されている。セール価格は12%オフの17,424円。

本商品は、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」に登場する「C&C」の「トキ(バニーガール)」をバニーガールへと変装した姿で立体化したフィギュア。トキのクールな表情とスレンダーで引き締まったスタイルが、余すことなく再現されている。

本フィギュアでは、長くて繊細な髪の毛や高級感漂うバニースーツの質感、健康的な脚を包み込むハイソックスに至るまで丁寧に作り込まれている。あまり縁がなかった潜入任務を任され、いつもより少しテンションが上がっているトキを再現可能な差し替えパーツ「ピース手」も付属する。

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.