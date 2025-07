コスプレイヤーのえなこらグラビア界で活躍する7人を起用した新しいグラビアムック『PARADE』が、2025年7月30日に小学館から創刊される。 同誌は「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」との思いで企画された。創刊にあたり編集部は、「トランプ関税とか米騒動とか、海外も国内もイヤなニュースばかりだけど、唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい ─

