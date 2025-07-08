ミッフィー×カフェの夢コラボが名古屋に♡限定メニューや特典も充実
かわいさ満点の「miffy café tokyo」名古屋POP UPが、2025年7月17日から再び名古屋に帰ってきます♡食とアートでミッフィーの世界観を体感できる人気カフェは、新メニューや復刻スイーツ、限定ドリンクが盛りだくさん。前回の開催で話題を呼んだあのキャロットケーキも登場し、夏の思い出づくりにぴったりのスポットになりそうです♪
新作＆復刻♡癒されるミッフィーメニュー
Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
今回のPOP UPでは、「miffy café tokyo」で人気を博した新作と復刻メニューが勢ぞろい。
価格:1,090円(税込)
Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
価格:1,390円(税込)
Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
注目は、ふんわり優しい甘さが魅力のバナナショートや、ミッフィー型のホワイトチョコがのったキャロットケーキ。
価格:1,390円(税込)
Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
価格:1,390円(税込)
Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
フードも充実しており、レモンとサルサが爽やかなSABAサンドや、香ばしいアボカド＆ベーコンサンドなど、おしゃれでヘルシーなラインナップです♡
牛角で“全集中”の夏♪鬼滅の刃コラボで推し活ごはんを楽しもう
見た目もキュートなドリンクたち♡
価格:790円(税込)
Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
価格:790円(税込)
Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
ドリンクメニューは、色合いも味もこだわりたっぷり♡
価格:790円(税込)
Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
抹茶とベリーの2層が映えるラテや、家族をイメージした“おかあさんのレモネード”“おとうさんのレモンスカッシュ”など、遊び心満載。
価格:790円(税込)
Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
さらに、クリームソーダ（メロン・スイカ・パイン）は夏らしいレトロ感がたまらない♪
価格:各1,090円(税込)
Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
写真に残したくなる可愛さで、心までときめく一杯に出会えます。
予約特典＆グッズも見逃せない！
Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
事前予約をすると、全16種の缶バッジから好きなデザインを1つプレゼント♪また、2,500円（税込）以上の飲食で、オリジナル特典のプレゼントも予定されています。
人気のフェイスフィナンシェや数量限定のメニューもあるので、ぜひ早めのチェックがおすすめです♡
思わず集めたくなるかわいいアイテムばかりで、ミッフィー好きにはたまらない内容になっています！
夏だけの特別な体験を名古屋で♡
「miffy café tokyo」名古屋POP UPは、2025年7月17日から10月5日までの期間限定開催。
大人も子どもも楽しめるミッフィーの世界に、美味しさと癒しを詰め込んだ特別な空間です。
かわいいフードやドリンク、予約特典など、うれしい仕掛けがいっぱいのこの夏は、大好きなミッフィーと過ごすかけがえのない時間を楽しんでみては？♡