Nothingは、7月8日からスタートした「Amazonプライムデー先行セール」と11日からの「Amazonプライムデー」に参加、完全ワイヤレスイヤフォンやスマートウォッチお最大40% OFFで販売する。

また8日から21日まで公式サイトで開催する「Nothingサマーセール」でもスマートフォンやオーディオ製品、スマートウォッチを特別価格で販売する。

対象製品は、同ブランドの完全ワイヤレスイヤフォン最上位モデル「Ear」や耳掛け式の開放型「Ear(open)」、サブブランドのCMF by Nothingのイヤフォンなど。各セールの対象商品と割引率、割引後の価格は以下のとおり。

Amazon プライムデー 「先行セール」/Amazon プライムデー Ear 40% OFF 13,680円 Ear(a) 30% OFF 10,360円 Ear(open) 40% OFF 14,880円 CMF Buds Pro 2 30% OFF 7,700円 CMF Buds Pro 2(ケーブル無し) 30% OFF 7,560円 CMF Buds 30% OFF 4,620円 CMF Watch Pro 2 30% OFF 7,700円Nothingサマーセール Ear 40%OFF 13,680円 Ear (a) 30%OFF 10,360円 Ear (open) 40%OFF 14,880円 CMF Buds Pro 2 30%OFF 7,700円 CMF Watch Pro 2 30%OFF 7,700円 Phone (2a) (12+256GB) 40%OFF 33,480円 ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください